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تمور عنيزة 39 تصل لأكثر من ٢٦ دولة في العالم

فعاليات شعبية تلفت أنظار الزائرين للمهرجان

نفذت منصة التصدير الدولي في مهرجان عنيزة للتمور 39، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية، تحت شعار "جاذبية عنيزة" الكثير من عمليات التصدير والتي وصلت لأكثر من ٢٦ دولة في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد بن عبدالله الموسى:"أحد أهداف المهرجان تفعيل جانب التصدير للتمور الذي تهتم به رؤية مملكتنا الغالية 2030م كونه أحد الصادرات الغير نفطية وتعمل المملكة لتكون المنتج الأول للتمور على مستوى العالم".

وأضاف:"هيأنا في الغرفة التجارية منطقة مخصصة للتصدير وكذلك منصة للتصدير الداخلي ومنصة أخرى للتصدير المحلي تضمن ذلك استضافة وفود دولية مختلفة لعقد صفقات التمور، ولقد ساهم ذلك في دعم التصدير".

وبيّن:"إضافة إلى ما يمتاز به السوق من امتيازات عدة مثل عربات الألمنيوم التي تسهل حركة البيع والشراء ونقل التمور إذ تنطلق العربات نحو منطقة التصدير بمتابعة عمالة التحميل والتنزيل حتى يتم تحميل المنتج لشاحنات التصدير".

واختتم:"لقد رصدنا الدول التي وصلتها تمور عنيزة ومنها الإمارات والبحرين والكويت وعمان واليمن والأردن ومصر والمغرب والسودان ونيجيريا وأثيوبيا وكينيا وأندونيسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأذربيجان وهولندا والبوسنة والهرسك والسويد".

يذكر أن انطلاق الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تمزج بين التراث والحاضر، إذ حرصت اللجنة المنظمة على إدراج أركان خاصة بالفلاحة قديمًا وزودت بالمعدات التراثية وسط مشاركة كبار السن والشباب ممن يمارسون مختلف أعمال الزراعة أمام الزوار .

ويلفت النظر فعالية السواني، وهي عملية استخراج المياه من الآبار بواسطة الجمال وغيرها من الحيوانات وعادة يقوم الساني بها قبل صلاة الفجر ويبدأ بالتصدير وهو بداية استخراج الماء وتستخدم لري الحيوانات والماشية، ونقل المياه إلى البيوت مقابل أجرة معنية.

ويستخدم في "السواني" حيوانات مدربة لهذا العمل بحيث تمشي مسافة معينة داخل أرض محفورة تسمى المنحاة وتقف عندما يصل الغرب إلى قاع البئر ليمتلئ مرة ثانية وهكذا وتصب الماء من (الغروب) في (اللزاء)، لجمع الماء، ومن ثم توزيعه ومن الأدوات المستخدمة منها الرشا والسريح والمقاط والضمد وغيرها، وتصدر الدواليب الخشبية للسواني تسمى باللهجة الشعبية (المحاحيل) أصوات مميزة يقوم الساني بإنشاد الأشعار والغناء معها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمور عنيزة 39 تصل لأكثر من ٢٦ دولة في العالم
سبق

نفذت منصة التصدير الدولي في مهرجان عنيزة للتمور 39، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية، تحت شعار "جاذبية عنيزة" الكثير من عمليات التصدير والتي وصلت لأكثر من ٢٦ دولة في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد بن عبدالله الموسى:"أحد أهداف المهرجان تفعيل جانب التصدير للتمور الذي تهتم به رؤية مملكتنا الغالية 2030م كونه أحد الصادرات الغير نفطية وتعمل المملكة لتكون المنتج الأول للتمور على مستوى العالم".

وأضاف:"هيأنا في الغرفة التجارية منطقة مخصصة للتصدير وكذلك منصة للتصدير الداخلي ومنصة أخرى للتصدير المحلي تضمن ذلك استضافة وفود دولية مختلفة لعقد صفقات التمور، ولقد ساهم ذلك في دعم التصدير".

وبيّن:"إضافة إلى ما يمتاز به السوق من امتيازات عدة مثل عربات الألمنيوم التي تسهل حركة البيع والشراء ونقل التمور إذ تنطلق العربات نحو منطقة التصدير بمتابعة عمالة التحميل والتنزيل حتى يتم تحميل المنتج لشاحنات التصدير".

واختتم:"لقد رصدنا الدول التي وصلتها تمور عنيزة ومنها الإمارات والبحرين والكويت وعمان واليمن والأردن ومصر والمغرب والسودان ونيجيريا وأثيوبيا وكينيا وأندونيسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأذربيجان وهولندا والبوسنة والهرسك والسويد".

يذكر أن انطلاق الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تمزج بين التراث والحاضر، إذ حرصت اللجنة المنظمة على إدراج أركان خاصة بالفلاحة قديمًا وزودت بالمعدات التراثية وسط مشاركة كبار السن والشباب ممن يمارسون مختلف أعمال الزراعة أمام الزوار .

ويلفت النظر فعالية السواني، وهي عملية استخراج المياه من الآبار بواسطة الجمال وغيرها من الحيوانات وعادة يقوم الساني بها قبل صلاة الفجر ويبدأ بالتصدير وهو بداية استخراج الماء وتستخدم لري الحيوانات والماشية، ونقل المياه إلى البيوت مقابل أجرة معنية.

ويستخدم في "السواني" حيوانات مدربة لهذا العمل بحيث تمشي مسافة معينة داخل أرض محفورة تسمى المنحاة وتقف عندما يصل الغرب إلى قاع البئر ليمتلئ مرة ثانية وهكذا وتصب الماء من (الغروب) في (اللزاء)، لجمع الماء، ومن ثم توزيعه ومن الأدوات المستخدمة منها الرشا والسريح والمقاط والضمد وغيرها، وتصدر الدواليب الخشبية للسواني تسمى باللهجة الشعبية (المحاحيل) أصوات مميزة يقوم الساني بإنشاد الأشعار والغناء معها.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
07:07 PM

تمور عنيزة 39 تصل لأكثر من ٢٦ دولة في العالم

فعاليات شعبية تلفت أنظار الزائرين للمهرجان

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بدر العتيبي - عنيزة
3
6,418

نفذت منصة التصدير الدولي في مهرجان عنيزة للتمور 39، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية، تحت شعار "جاذبية عنيزة" الكثير من عمليات التصدير والتي وصلت لأكثر من ٢٦ دولة في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد بن عبدالله الموسى:"أحد أهداف المهرجان تفعيل جانب التصدير للتمور الذي تهتم به رؤية مملكتنا الغالية 2030م كونه أحد الصادرات الغير نفطية وتعمل المملكة لتكون المنتج الأول للتمور على مستوى العالم".

وأضاف:"هيأنا في الغرفة التجارية منطقة مخصصة للتصدير وكذلك منصة للتصدير الداخلي ومنصة أخرى للتصدير المحلي تضمن ذلك استضافة وفود دولية مختلفة لعقد صفقات التمور، ولقد ساهم ذلك في دعم التصدير".

وبيّن:"إضافة إلى ما يمتاز به السوق من امتيازات عدة مثل عربات الألمنيوم التي تسهل حركة البيع والشراء ونقل التمور إذ تنطلق العربات نحو منطقة التصدير بمتابعة عمالة التحميل والتنزيل حتى يتم تحميل المنتج لشاحنات التصدير".

واختتم:"لقد رصدنا الدول التي وصلتها تمور عنيزة ومنها الإمارات والبحرين والكويت وعمان واليمن والأردن ومصر والمغرب والسودان ونيجيريا وأثيوبيا وكينيا وأندونيسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأذربيجان وهولندا والبوسنة والهرسك والسويد".

يذكر أن انطلاق الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تمزج بين التراث والحاضر، إذ حرصت اللجنة المنظمة على إدراج أركان خاصة بالفلاحة قديمًا وزودت بالمعدات التراثية وسط مشاركة كبار السن والشباب ممن يمارسون مختلف أعمال الزراعة أمام الزوار .

ويلفت النظر فعالية السواني، وهي عملية استخراج المياه من الآبار بواسطة الجمال وغيرها من الحيوانات وعادة يقوم الساني بها قبل صلاة الفجر ويبدأ بالتصدير وهو بداية استخراج الماء وتستخدم لري الحيوانات والماشية، ونقل المياه إلى البيوت مقابل أجرة معنية.

ويستخدم في "السواني" حيوانات مدربة لهذا العمل بحيث تمشي مسافة معينة داخل أرض محفورة تسمى المنحاة وتقف عندما يصل الغرب إلى قاع البئر ليمتلئ مرة ثانية وهكذا وتصب الماء من (الغروب) في (اللزاء)، لجمع الماء، ومن ثم توزيعه ومن الأدوات المستخدمة منها الرشا والسريح والمقاط والضمد وغيرها، وتصدر الدواليب الخشبية للسواني تسمى باللهجة الشعبية (المحاحيل) أصوات مميزة يقوم الساني بإنشاد الأشعار والغناء معها.

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