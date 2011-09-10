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انتظام 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة محمد بن فهد

انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية

انتظم 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بدءًا من هذا الفصل الدراسي الأول لعام 2019 /2020م، وذلك بعد أن قررت إدارة الجامعة تقديم 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية.

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد قامت باختيار 20 طالبًا وطالبة بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما أجريت الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهّل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

حيث تم تحديد قاعات مخصصة لهم بعد أن عملت الجامعة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة على تهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وكل الخدمات اللازمة ليسهّل تنقلاتهم في داخل الجامعة.

وتعمل الجامعة حاليًا على توفير الكتب الدراسية بلغة بريل، وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئة، ويضمن لهم مستقبلاً بعد تخريجهم.


كما تسعى الجامعة إلى تبني هؤلاء الطلاب سواء أثناء فترة دراستهم أو بعد التخرج؛ إذ ستعمل على مساعدتهم بإكمال دراساتهم العليا أو توظيفهم سواء في الجامعة أو خارجها وفقًا لمتطلبات المرحلة.

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انتظام 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة محمد بن فهد
سبق

انتظم 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بدءًا من هذا الفصل الدراسي الأول لعام 2019 /2020م، وذلك بعد أن قررت إدارة الجامعة تقديم 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية.

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد قامت باختيار 20 طالبًا وطالبة بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما أجريت الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهّل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

حيث تم تحديد قاعات مخصصة لهم بعد أن عملت الجامعة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة على تهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وكل الخدمات اللازمة ليسهّل تنقلاتهم في داخل الجامعة.

وتعمل الجامعة حاليًا على توفير الكتب الدراسية بلغة بريل، وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئة، ويضمن لهم مستقبلاً بعد تخريجهم.


كما تسعى الجامعة إلى تبني هؤلاء الطلاب سواء أثناء فترة دراستهم أو بعد التخرج؛ إذ ستعمل على مساعدتهم بإكمال دراساتهم العليا أو توظيفهم سواء في الجامعة أو خارجها وفقًا لمتطلبات المرحلة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:28 PM

انتظام 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة محمد بن فهد

انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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انتظم 20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بدءًا من هذا الفصل الدراسي الأول لعام 2019 /2020م، وذلك بعد أن قررت إدارة الجامعة تقديم 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية.

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد قامت باختيار 20 طالبًا وطالبة بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما أجريت الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهّل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

حيث تم تحديد قاعات مخصصة لهم بعد أن عملت الجامعة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة على تهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وكل الخدمات اللازمة ليسهّل تنقلاتهم في داخل الجامعة.

وتعمل الجامعة حاليًا على توفير الكتب الدراسية بلغة بريل، وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئة، ويضمن لهم مستقبلاً بعد تخريجهم.


كما تسعى الجامعة إلى تبني هؤلاء الطلاب سواء أثناء فترة دراستهم أو بعد التخرج؛ إذ ستعمل على مساعدتهم بإكمال دراساتهم العليا أو توظيفهم سواء في الجامعة أو خارجها وفقًا لمتطلبات المرحلة.

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