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تعاملات الخميس.. أسعار النفط ترتفع وبرنت بـ66.89 دولارًا

فيما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.6%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما تراجعت 3% أمس الأربعاء في ظل المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام نتيجة زيادة إصابات "كورونا" ومع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وحذّرت شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" ANZ من أن مستويات الطلب على الوقود في الهند؛ ستشهد مزيدًا من التدهور في مايو بسبب القيود المتعلقة بمكافحة وباء "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، دفعت التكهنات المرتبطة باحتمالية اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة، وسط تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد، بعض المستثمرين نحو خفض تعرضهم للنفط والسلع الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.3% إلى 66.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.6% مسجلة 63.72 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعاملات الخميس.. أسعار النفط ترتفع وبرنت بـ66.89 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما تراجعت 3% أمس الأربعاء في ظل المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام نتيجة زيادة إصابات "كورونا" ومع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وحذّرت شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" ANZ من أن مستويات الطلب على الوقود في الهند؛ ستشهد مزيدًا من التدهور في مايو بسبب القيود المتعلقة بمكافحة وباء "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، دفعت التكهنات المرتبطة باحتمالية اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة، وسط تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد، بعض المستثمرين نحو خفض تعرضهم للنفط والسلع الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.3% إلى 66.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.6% مسجلة 63.72 دولارًا للبرميل.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
09:42 AM

تعاملات الخميس.. أسعار النفط ترتفع وبرنت بـ66.89 دولارًا

فيما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.6%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما تراجعت 3% أمس الأربعاء في ظل المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام نتيجة زيادة إصابات "كورونا" ومع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وحذّرت شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" ANZ من أن مستويات الطلب على الوقود في الهند؛ ستشهد مزيدًا من التدهور في مايو بسبب القيود المتعلقة بمكافحة وباء "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، دفعت التكهنات المرتبطة باحتمالية اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة، وسط تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد، بعض المستثمرين نحو خفض تعرضهم للنفط والسلع الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.3% إلى 66.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.6% مسجلة 63.72 دولارًا للبرميل.

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