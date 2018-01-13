في ليلة شتاء باردة.. الهلال يعود للقمة عبر بوابة الوحدة

​في الجولة الـ14 من الدوري.. "قوميز" يتصدر الهدافين

تصوير: ماجد البقمي

تربَّع الهلال على قمة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مجددًا؛ وذلك بعد أن أسقط ضيفه الوحدة 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ14.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 30 نقطه (بفارق الأهداف عن النصر الوصيف)، فيما بقي الوحدة عند رصيده السابق 24 نقطة.

الشوط الأول ظهر بمستوى فني جيد من جانب الطرفين، وإن مالت الكفة قليلاً لأصحاب الأرض.

ومع انطلاقة المباراة ألغى حكم اللقاء هدفًا للهلال بداعي التسلل على الإيطالي "جيوفينكو". كما شهدت الدقيقة السابعة تألق حارس الوحدة عبدالله الجدعاني في التصدي لتسديدة الفرنسي "قوميز".

وسرعان ما استغل الوحدة خطأ دفاع الهلال من جهة علي البليهي؛ ليحول "غوستافو" كرة بينية للمتمركز "أنسيلمو" الذي بدوره أودعها شباك عبدالله المعيوف هدفًا أول للوحدة.

تألق الجدعاني مجددًا وتصدى لتسديدات "كاريو" و"جيوفينكو" و"كنو" تباعًا، ثم أهدر "غوستافو" فرصة التقدم للوحدة عند الدقيقة الـ18.

عاد الهلال للمباراة، وعدّل "قوميز" النتيجة لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ31؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/ 1.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ60، دفع المدير الفني للهلال "رازفان" بالبرازيلي "إدواردو" بدلاً عن هتان باهبري بغية دعم خط المقدمة، لكن "إدواردو" أضاع كرة سهلة داخل الصندوق الوحداوي عند الدقيقة الـ67.

في الدقيقة الـ70 أضاف البديل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال برأسية رائعة من ركلة زاوية.

ولم يتراجع عناصر الأزرق للخلف، بل عادوا لزيارة شباك الضيف، وهذه المرة عند الدقيقة الـ77 عن طريق "قوميز" بهدف الاطمئنان الثالث (الثاني له شخصيًّا - في صدارة الهدافين بـ12 هدفًا)، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث التي وضعت الهلال في صدارة الترتيب، وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.