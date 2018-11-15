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الآن.. "غدق" تهطل بغزارة على القصيم.. و"المدني" سنصدر لاحقاً بياناً بالحوادث

أمطار متواصلة منذ يومين سالت على إثرها الوديان والشعاب وحوّلت الطرقات

تشهد منطقة القصيم الآن حالة مطرية شديدة مع تسقاط لحبات البرد في بعض أجزاء المنطقة وهي أشد حالة في "غدق" هذا العام؛ حيث بدأت تهطل من يومين، وأدت إلى سيلان معظم الشعاب والأودية، وأبرزها وادي الرمة، أطول وادٍ، ينطلق من الحرة ويصب في العراق مروراً ببريدة وعنيزة، ثم نفود الثويرات وحفر الباطن ويقطع حوالى ١٢٠٠ كيلو، وقد بدأت روافده من الشعاب والأودية تصب فيه من يوم أمس حتى جرى جزء منه من الجهة الشمالية -شمال الرس بـ٨ كيلو- مما دفع بلدية الرس يوم أمس إلى اقفال الطريق الزراعي بين الرس ورياض الخبراء؛ تحسباً لجريان الوادي وتحويل السالكين لطرق أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية برياض الخبراء.

وقد دفعت الحالة المطرية، يوم أمس، إدارات التعليم بالقصيم وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب، وكذلك جامعة القصيم، إلى تعليق الدراسة.. وبسؤال "سبق" للدفاع المدني بالقصيم الذي أعلن أمس تطبيقه خطة الطوارئ؛ أكد أنه سيصدر بياناً عن الحوادث التي وقعت أمس واليوم.

وبحسب تقرير الأمطار الصادر من فرع وزارة البيئة بالقصيم لأمطار يوم أمس؛ فقد وصلت مستويات الأمطار إلى أرقام متقدمة؛ أعلاها مركز الفوارة التابع للبكيرية ٥٣ مم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الآن.. "غدق" تهطل بغزارة على القصيم.. و"المدني" سنصدر لاحقاً بياناً بالحوادث
سبق

تشهد منطقة القصيم الآن حالة مطرية شديدة مع تسقاط لحبات البرد في بعض أجزاء المنطقة وهي أشد حالة في "غدق" هذا العام؛ حيث بدأت تهطل من يومين، وأدت إلى سيلان معظم الشعاب والأودية، وأبرزها وادي الرمة، أطول وادٍ، ينطلق من الحرة ويصب في العراق مروراً ببريدة وعنيزة، ثم نفود الثويرات وحفر الباطن ويقطع حوالى ١٢٠٠ كيلو، وقد بدأت روافده من الشعاب والأودية تصب فيه من يوم أمس حتى جرى جزء منه من الجهة الشمالية -شمال الرس بـ٨ كيلو- مما دفع بلدية الرس يوم أمس إلى اقفال الطريق الزراعي بين الرس ورياض الخبراء؛ تحسباً لجريان الوادي وتحويل السالكين لطرق أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية برياض الخبراء.

وقد دفعت الحالة المطرية، يوم أمس، إدارات التعليم بالقصيم وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب، وكذلك جامعة القصيم، إلى تعليق الدراسة.. وبسؤال "سبق" للدفاع المدني بالقصيم الذي أعلن أمس تطبيقه خطة الطوارئ؛ أكد أنه سيصدر بياناً عن الحوادث التي وقعت أمس واليوم.

وبحسب تقرير الأمطار الصادر من فرع وزارة البيئة بالقصيم لأمطار يوم أمس؛ فقد وصلت مستويات الأمطار إلى أرقام متقدمة؛ أعلاها مركز الفوارة التابع للبكيرية ٥٣ مم.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:23 AM

الآن.. "غدق" تهطل بغزارة على القصيم.. و"المدني" سنصدر لاحقاً بياناً بالحوادث

أمطار متواصلة منذ يومين سالت على إثرها الوديان والشعاب وحوّلت الطرقات

أرشيفية
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بدر العتيبي - الرياض
0
4,146

تشهد منطقة القصيم الآن حالة مطرية شديدة مع تسقاط لحبات البرد في بعض أجزاء المنطقة وهي أشد حالة في "غدق" هذا العام؛ حيث بدأت تهطل من يومين، وأدت إلى سيلان معظم الشعاب والأودية، وأبرزها وادي الرمة، أطول وادٍ، ينطلق من الحرة ويصب في العراق مروراً ببريدة وعنيزة، ثم نفود الثويرات وحفر الباطن ويقطع حوالى ١٢٠٠ كيلو، وقد بدأت روافده من الشعاب والأودية تصب فيه من يوم أمس حتى جرى جزء منه من الجهة الشمالية -شمال الرس بـ٨ كيلو- مما دفع بلدية الرس يوم أمس إلى اقفال الطريق الزراعي بين الرس ورياض الخبراء؛ تحسباً لجريان الوادي وتحويل السالكين لطرق أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية برياض الخبراء.

وقد دفعت الحالة المطرية، يوم أمس، إدارات التعليم بالقصيم وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب، وكذلك جامعة القصيم، إلى تعليق الدراسة.. وبسؤال "سبق" للدفاع المدني بالقصيم الذي أعلن أمس تطبيقه خطة الطوارئ؛ أكد أنه سيصدر بياناً عن الحوادث التي وقعت أمس واليوم.

وبحسب تقرير الأمطار الصادر من فرع وزارة البيئة بالقصيم لأمطار يوم أمس؛ فقد وصلت مستويات الأمطار إلى أرقام متقدمة؛ أعلاها مركز الفوارة التابع للبكيرية ٥٣ مم.

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