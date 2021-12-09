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"سعود الطبية" تنظم فعالية "قلبك يستاهل"

لتوعية أفراد المجتمع بأمراض القلب والشرايين

أقامت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب اليوم الخميس فعالية "قلبك يستاهل"، دشنها المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأمراض القلب والشرايين وشرح الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منها، وكذلك نشر الوعي بما يقوم به مركز صحة القلب من خدمات للمرضى وكيفية الاستفادة منها وتغيير بعض السلوكيات والأنماط التي قد تكون سببًا في الإصابة بأمراض القلب والشرايين كالتدخين والسمنة ونشر ثقافة الاستفادة من الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

وشملت الفعالية عدة أركان، جراحة القلب، وكهربائية القلب، والقسطرة القلبية، وقسم القلب بمستشفى الأطفال، وعناية القلب، والأشعة الصوتية للقلب، والصيدلية، والتغذية، والتأهيل الطبي، وطب الأسرة، وركن لقياس الضغط والسكري، وركن لتجمع الرياض الصحي الأول، كذلك ركن خاص بالأطفال قدم من خلاله الهدايا، بالإضافة إلى مشاركة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، وجمعية قلبي لرعاية مرضى القلب.

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"سعود الطبية" تنظم فعالية "قلبك يستاهل"
سبق

أقامت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب اليوم الخميس فعالية "قلبك يستاهل"، دشنها المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأمراض القلب والشرايين وشرح الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منها، وكذلك نشر الوعي بما يقوم به مركز صحة القلب من خدمات للمرضى وكيفية الاستفادة منها وتغيير بعض السلوكيات والأنماط التي قد تكون سببًا في الإصابة بأمراض القلب والشرايين كالتدخين والسمنة ونشر ثقافة الاستفادة من الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

وشملت الفعالية عدة أركان، جراحة القلب، وكهربائية القلب، والقسطرة القلبية، وقسم القلب بمستشفى الأطفال، وعناية القلب، والأشعة الصوتية للقلب، والصيدلية، والتغذية، والتأهيل الطبي، وطب الأسرة، وركن لقياس الضغط والسكري، وركن لتجمع الرياض الصحي الأول، كذلك ركن خاص بالأطفال قدم من خلاله الهدايا، بالإضافة إلى مشاركة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، وجمعية قلبي لرعاية مرضى القلب.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:14 PM

"سعود الطبية" تنظم فعالية "قلبك يستاهل"

لتوعية أفراد المجتمع بأمراض القلب والشرايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب اليوم الخميس فعالية "قلبك يستاهل"، دشنها المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأمراض القلب والشرايين وشرح الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منها، وكذلك نشر الوعي بما يقوم به مركز صحة القلب من خدمات للمرضى وكيفية الاستفادة منها وتغيير بعض السلوكيات والأنماط التي قد تكون سببًا في الإصابة بأمراض القلب والشرايين كالتدخين والسمنة ونشر ثقافة الاستفادة من الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

وشملت الفعالية عدة أركان، جراحة القلب، وكهربائية القلب، والقسطرة القلبية، وقسم القلب بمستشفى الأطفال، وعناية القلب، والأشعة الصوتية للقلب، والصيدلية، والتغذية، والتأهيل الطبي، وطب الأسرة، وركن لقياس الضغط والسكري، وركن لتجمع الرياض الصحي الأول، كذلك ركن خاص بالأطفال قدم من خلاله الهدايا، بالإضافة إلى مشاركة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، وجمعية قلبي لرعاية مرضى القلب.

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