أمير مكة بالنيابة ينوه بجهود أمانة الطائف خلال زيارته للمحافظة

تم عرض خطط مستقبلية تستهدف إحداث نقلة نوعية بالمشاريع والخدمات

نوه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بالشكر لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، نظير الجهود التي بذلتها الأمانة في التنظيم خلال زيارته للطائف، وما تم عرضه من خطط مستقبلية بالطائف والمحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، والهادفة لإحداث نقله نوعية في المشاريع والخدمات المقدمة.



وأكد أمين الطائف المهندس آل هميل أهمية الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به الأمانة ومنسوبوها أثناء زيارة أمير مكة بالنيابة وإطلاعه على الخطط والمشروعات، ووقوفه ميدانيًا على المشروعات التنموية ومتابعة سير العمل والتوجيه بمعالجة معوقات التنفيذ.