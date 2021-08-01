سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة ‏جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏. وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610.873.

الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-01 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة ‏جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610.873.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 01:20 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 34.926.462 و‏الوفيات 610.873 شخصًا





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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة ‏جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610.873.