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قراءة النتائج بالعين المجردة.. علماء يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" في نصف ساعة

يمنع القراءات الخاطئة ولا يتطلب أداة معقدة

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن فريقًا من العلماء من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد سوتشو للبحوث المتقدمة، طور اختبارًا لفيروس كورونا المستجد؛ يسمح بالتأكد من إصابة الشخص أو خلوه من الفيروس القاتل في نصف ساعة.

وأفاد العلماء أصحاب الاختبار الجديد بأن الاختبار أسرع بكثير من تلك التي تستخدم على نطاق واسع حالياً ولا يتطلب أداة معقدة.

من جهته، بين عضو الفريق البروفيسور وي هوانغ، أن فاعلية هذا الاختبار الجديد تكمن في تصميم الكشف الفيروسي الذي يمكنه التعرف على وجه التحديد على شظايا الحمض النووي.

ويحتوي الاختبار على عمليات فحص مدمجة لمنع القراءات الخاطئة وكانت النتائج دقيقة للغاية، ويتطلب كتلة حرارية بسيطة تحافظ على درجة حرارة ثابتة، ويمكن قراءة النتائج بالعين المجردة.

وتستغرق اختبارات الفيروس الحالية باستخدام عينة من الأنسجة أو الدم أو السوائل الأخرى من نصف ساعة إلى ساعتين لإعطاء نتيجة.

فيروس كورونا الجديد

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قراءة النتائج بالعين المجردة.. علماء يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" في نصف ساعة
سبق

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن فريقًا من العلماء من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد سوتشو للبحوث المتقدمة، طور اختبارًا لفيروس كورونا المستجد؛ يسمح بالتأكد من إصابة الشخص أو خلوه من الفيروس القاتل في نصف ساعة.

وأفاد العلماء أصحاب الاختبار الجديد بأن الاختبار أسرع بكثير من تلك التي تستخدم على نطاق واسع حالياً ولا يتطلب أداة معقدة.

من جهته، بين عضو الفريق البروفيسور وي هوانغ، أن فاعلية هذا الاختبار الجديد تكمن في تصميم الكشف الفيروسي الذي يمكنه التعرف على وجه التحديد على شظايا الحمض النووي.

ويحتوي الاختبار على عمليات فحص مدمجة لمنع القراءات الخاطئة وكانت النتائج دقيقة للغاية، ويتطلب كتلة حرارية بسيطة تحافظ على درجة حرارة ثابتة، ويمكن قراءة النتائج بالعين المجردة.

وتستغرق اختبارات الفيروس الحالية باستخدام عينة من الأنسجة أو الدم أو السوائل الأخرى من نصف ساعة إلى ساعتين لإعطاء نتيجة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:53 PM

قراءة النتائج بالعين المجردة.. علماء يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" في نصف ساعة

يمنع القراءات الخاطئة ولا يتطلب أداة معقدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن فريقًا من العلماء من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد سوتشو للبحوث المتقدمة، طور اختبارًا لفيروس كورونا المستجد؛ يسمح بالتأكد من إصابة الشخص أو خلوه من الفيروس القاتل في نصف ساعة.

وأفاد العلماء أصحاب الاختبار الجديد بأن الاختبار أسرع بكثير من تلك التي تستخدم على نطاق واسع حالياً ولا يتطلب أداة معقدة.

من جهته، بين عضو الفريق البروفيسور وي هوانغ، أن فاعلية هذا الاختبار الجديد تكمن في تصميم الكشف الفيروسي الذي يمكنه التعرف على وجه التحديد على شظايا الحمض النووي.

ويحتوي الاختبار على عمليات فحص مدمجة لمنع القراءات الخاطئة وكانت النتائج دقيقة للغاية، ويتطلب كتلة حرارية بسيطة تحافظ على درجة حرارة ثابتة، ويمكن قراءة النتائج بالعين المجردة.

وتستغرق اختبارات الفيروس الحالية باستخدام عينة من الأنسجة أو الدم أو السوائل الأخرى من نصف ساعة إلى ساعتين لإعطاء نتيجة.

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