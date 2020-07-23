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أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

منذ بدء العمل بها وعبر 24 عيادة موزعة في المنطقة ومتاحة للجميع

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 26 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير
سبق

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 26 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:49 AM

أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

منذ بدء العمل بها وعبر 24 عيادة موزعة في المنطقة ومتاحة للجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 26 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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