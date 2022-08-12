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11 مشروعًا تطويريًّا ترتقي بالخدمات الصحية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تتضمن قسمًا للأطراف الصناعية

أحدثت الخدمات الصحية والتطويرية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للمرضى والمنوَّمين، وتعزيز ثقة المستفيد للحصول على خدمة صحية ترتقي لتطلعاته؛ إذ تم مؤخرًا إطلاق 11 مشروعًا في هذا الصرح الطبي المميز، منها مشروع الأساور الإلكترونية للمواليد، الذي يحمي المولود من الخطف والتبديل لا سمح الله، وافتتاح قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدةالذي زُود بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المتخصصة للإسهام في دعم وتعويض أجزاء وأعضاء الجسم المفقودة.

وأوضح سعيد القحطاني، مدير صحة الطائف، أن الخطوات التطويرية بالمجمع شملت مشروع تحسين بيئة العمل والبرامج المقدَّمة بقسم الصيانة الطبية، مع تطوير القسم الاداري، وتدشين وحدة الطب النووي التي وفرت لمراجعيها من مرضى الأورام خدمات تشخيصية وعلاجية متعددة، إضافة إلى تدشين وحدة الإنجاب في مستشفى النساء والولادة. كما تم تطوير عيادات العيون، وزيادةالطاقة الاستيعابية لها، ودعمها بأحدث التجهيزات للتشخيص والجراحات التخصصية وتقنيات تصحيح البصر.

وبيّن أنه تم افتتاح المبنى الإداري الذي يضم 4 أدوار متكررة، وتدشين توسعة جديدة لبنك الدم، وتوفير التجهيزات المتقدمة كافة. كما جرى ربط نظام المواعيد بالمجمع مع المراكز الصحية التابعة للتسهيل على المرضى والمراجعين وراحتهم.. كما وفّر المجمع الصراف الآلي للأدوية الذي يعمل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية للتيسير على المرضى.

وأشار إلى أن مجمع الملك فيصل الطبي افتتح مؤخرًا مشروع النادي الرياضي الترفيهي لمنسوبي المجمع الذي يعد أكبر مجمع طبي بالمحافظة، وهو حاصل على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية بوصفه أول مستشفى سعودي بعد قيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها "المريض" في بيئة محفزة للشفاء، وآمنة. وحصل المستشفى على المركز الأول على مستوى المملكة في مجال التطوع.

ونوه "القحطاني" بما وصل إليه المجمع من تطور في شتى المجالات بدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة. مبينًا أن المجمع يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والفنية، ويضم نخبة من أفضل الكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات.. وقدم المجمع خدمات طبية متقدمة لأهالي الطائف وزوارها، وما زال يسعى للارتقاء بالجهود الصحية بما يواكب النهضة الصحية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.


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11 مشروعًا تطويريًّا ترتقي بالخدمات الصحية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
سبق

أحدثت الخدمات الصحية والتطويرية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للمرضى والمنوَّمين، وتعزيز ثقة المستفيد للحصول على خدمة صحية ترتقي لتطلعاته؛ إذ تم مؤخرًا إطلاق 11 مشروعًا في هذا الصرح الطبي المميز، منها مشروع الأساور الإلكترونية للمواليد، الذي يحمي المولود من الخطف والتبديل لا سمح الله، وافتتاح قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدةالذي زُود بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المتخصصة للإسهام في دعم وتعويض أجزاء وأعضاء الجسم المفقودة.

وأوضح سعيد القحطاني، مدير صحة الطائف، أن الخطوات التطويرية بالمجمع شملت مشروع تحسين بيئة العمل والبرامج المقدَّمة بقسم الصيانة الطبية، مع تطوير القسم الاداري، وتدشين وحدة الطب النووي التي وفرت لمراجعيها من مرضى الأورام خدمات تشخيصية وعلاجية متعددة، إضافة إلى تدشين وحدة الإنجاب في مستشفى النساء والولادة. كما تم تطوير عيادات العيون، وزيادةالطاقة الاستيعابية لها، ودعمها بأحدث التجهيزات للتشخيص والجراحات التخصصية وتقنيات تصحيح البصر.

وبيّن أنه تم افتتاح المبنى الإداري الذي يضم 4 أدوار متكررة، وتدشين توسعة جديدة لبنك الدم، وتوفير التجهيزات المتقدمة كافة. كما جرى ربط نظام المواعيد بالمجمع مع المراكز الصحية التابعة للتسهيل على المرضى والمراجعين وراحتهم.. كما وفّر المجمع الصراف الآلي للأدوية الذي يعمل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية للتيسير على المرضى.

وأشار إلى أن مجمع الملك فيصل الطبي افتتح مؤخرًا مشروع النادي الرياضي الترفيهي لمنسوبي المجمع الذي يعد أكبر مجمع طبي بالمحافظة، وهو حاصل على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية بوصفه أول مستشفى سعودي بعد قيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها "المريض" في بيئة محفزة للشفاء، وآمنة. وحصل المستشفى على المركز الأول على مستوى المملكة في مجال التطوع.

ونوه "القحطاني" بما وصل إليه المجمع من تطور في شتى المجالات بدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة. مبينًا أن المجمع يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والفنية، ويضم نخبة من أفضل الكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات.. وقدم المجمع خدمات طبية متقدمة لأهالي الطائف وزوارها، وما زال يسعى للارتقاء بالجهود الصحية بما يواكب النهضة الصحية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.


12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:49 PM

11 مشروعًا تطويريًّا ترتقي بالخدمات الصحية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تتضمن قسمًا للأطراف الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أحدثت الخدمات الصحية والتطويرية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للمرضى والمنوَّمين، وتعزيز ثقة المستفيد للحصول على خدمة صحية ترتقي لتطلعاته؛ إذ تم مؤخرًا إطلاق 11 مشروعًا في هذا الصرح الطبي المميز، منها مشروع الأساور الإلكترونية للمواليد، الذي يحمي المولود من الخطف والتبديل لا سمح الله، وافتتاح قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدةالذي زُود بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المتخصصة للإسهام في دعم وتعويض أجزاء وأعضاء الجسم المفقودة.

وأوضح سعيد القحطاني، مدير صحة الطائف، أن الخطوات التطويرية بالمجمع شملت مشروع تحسين بيئة العمل والبرامج المقدَّمة بقسم الصيانة الطبية، مع تطوير القسم الاداري، وتدشين وحدة الطب النووي التي وفرت لمراجعيها من مرضى الأورام خدمات تشخيصية وعلاجية متعددة، إضافة إلى تدشين وحدة الإنجاب في مستشفى النساء والولادة. كما تم تطوير عيادات العيون، وزيادةالطاقة الاستيعابية لها، ودعمها بأحدث التجهيزات للتشخيص والجراحات التخصصية وتقنيات تصحيح البصر.

وبيّن أنه تم افتتاح المبنى الإداري الذي يضم 4 أدوار متكررة، وتدشين توسعة جديدة لبنك الدم، وتوفير التجهيزات المتقدمة كافة. كما جرى ربط نظام المواعيد بالمجمع مع المراكز الصحية التابعة للتسهيل على المرضى والمراجعين وراحتهم.. كما وفّر المجمع الصراف الآلي للأدوية الذي يعمل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية للتيسير على المرضى.

وأشار إلى أن مجمع الملك فيصل الطبي افتتح مؤخرًا مشروع النادي الرياضي الترفيهي لمنسوبي المجمع الذي يعد أكبر مجمع طبي بالمحافظة، وهو حاصل على الاعتماد "الذهبي" من منظمة "بلانتري" الأمريكية بوصفه أول مستشفى سعودي بعد قيامه بتعزيز نشر ثقافة محورها "المريض" في بيئة محفزة للشفاء، وآمنة. وحصل المستشفى على المركز الأول على مستوى المملكة في مجال التطوع.

ونوه "القحطاني" بما وصل إليه المجمع من تطور في شتى المجالات بدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة. مبينًا أن المجمع يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والفنية، ويضم نخبة من أفضل الكوادر الطبية والفنية في مختلف التخصصات.. وقدم المجمع خدمات طبية متقدمة لأهالي الطائف وزوارها، وما زال يسعى للارتقاء بالجهود الصحية بما يواكب النهضة الصحية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.


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