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كشاف سعودي عضوًا بالمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب

انتخب اليوم ضمن 16 مرشحًا

انتخب المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، الكشاف السعودي علاء بن علي نجمي، من أعضاء نادي الجمعية، لعضوية اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب عام 2022م.

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع السري التي جرت اليوم، وتنافس على مقاعدها ستة عشر مرشحاً، يمثلون عشر جمعيات كشفية فاز فيها مرشحو: سلطنة عمان، وليبيا، والأردن، وفلسطين، والمغرب، والمملكة.

وتعنى اللجنة التحضيرية التي تستمر حتى عقد المنتدى المقبل بتحديد المواضيع التي تهم الشباب ومن المحتمل مناقشتها بالمؤتمر، والتأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصاً لتنمية مهارات المشاركين في عمليات اتخاذ القرار، وتوصية اللجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيس وأجندة المنتدى الكشفي العربي للشباب، وإعداد المعلومات الأساسية للمواضيع الرئيسة للمنتدى وإرسالها للجمعيات الكشفية الوطنية قبل الحدث، واختيار طريقة العمل بالمنتدى بحيث تضمن خلق فرص مناسبة لتنمية المهارات، وأن يقوم المشاركون بإدارة المناقشات والمجموعات وجلسات المنتدى، واختيار لجنة الصياغة ولجنة فرز الأصوات وإعلان أسمائهم في بداية برنامج المنتدى.

من جهته، بارك نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، للمُرشح وللأسرة الكشفية بالمملكة هذا الإنجاز غير المستغرب، حيث يتواجد أعضاء الجمعية في العديد من اللجان محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشاد بما تجده الكشافة من دعم من ولاة الأمر -حفظهم الله - وما تجده من متابعة رئيس الجمعية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشاف سعودي عضوًا بالمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب
سبق

انتخب المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، الكشاف السعودي علاء بن علي نجمي، من أعضاء نادي الجمعية، لعضوية اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب عام 2022م.

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع السري التي جرت اليوم، وتنافس على مقاعدها ستة عشر مرشحاً، يمثلون عشر جمعيات كشفية فاز فيها مرشحو: سلطنة عمان، وليبيا، والأردن، وفلسطين، والمغرب، والمملكة.

وتعنى اللجنة التحضيرية التي تستمر حتى عقد المنتدى المقبل بتحديد المواضيع التي تهم الشباب ومن المحتمل مناقشتها بالمؤتمر، والتأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصاً لتنمية مهارات المشاركين في عمليات اتخاذ القرار، وتوصية اللجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيس وأجندة المنتدى الكشفي العربي للشباب، وإعداد المعلومات الأساسية للمواضيع الرئيسة للمنتدى وإرسالها للجمعيات الكشفية الوطنية قبل الحدث، واختيار طريقة العمل بالمنتدى بحيث تضمن خلق فرص مناسبة لتنمية المهارات، وأن يقوم المشاركون بإدارة المناقشات والمجموعات وجلسات المنتدى، واختيار لجنة الصياغة ولجنة فرز الأصوات وإعلان أسمائهم في بداية برنامج المنتدى.

من جهته، بارك نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، للمُرشح وللأسرة الكشفية بالمملكة هذا الإنجاز غير المستغرب، حيث يتواجد أعضاء الجمعية في العديد من اللجان محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشاد بما تجده الكشافة من دعم من ولاة الأمر -حفظهم الله - وما تجده من متابعة رئيس الجمعية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:13 PM

كشاف سعودي عضوًا بالمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب

انتخب اليوم ضمن 16 مرشحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتخب المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، الكشاف السعودي علاء بن علي نجمي، من أعضاء نادي الجمعية، لعضوية اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب عام 2022م.

جاء ذلك خلال عملية الاقتراع السري التي جرت اليوم، وتنافس على مقاعدها ستة عشر مرشحاً، يمثلون عشر جمعيات كشفية فاز فيها مرشحو: سلطنة عمان، وليبيا، والأردن، وفلسطين، والمغرب، والمملكة.

وتعنى اللجنة التحضيرية التي تستمر حتى عقد المنتدى المقبل بتحديد المواضيع التي تهم الشباب ومن المحتمل مناقشتها بالمؤتمر، والتأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصاً لتنمية مهارات المشاركين في عمليات اتخاذ القرار، وتوصية اللجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيس وأجندة المنتدى الكشفي العربي للشباب، وإعداد المعلومات الأساسية للمواضيع الرئيسة للمنتدى وإرسالها للجمعيات الكشفية الوطنية قبل الحدث، واختيار طريقة العمل بالمنتدى بحيث تضمن خلق فرص مناسبة لتنمية المهارات، وأن يقوم المشاركون بإدارة المناقشات والمجموعات وجلسات المنتدى، واختيار لجنة الصياغة ولجنة فرز الأصوات وإعلان أسمائهم في بداية برنامج المنتدى.

من جهته، بارك نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، للمُرشح وللأسرة الكشفية بالمملكة هذا الإنجاز غير المستغرب، حيث يتواجد أعضاء الجمعية في العديد من اللجان محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشاد بما تجده الكشافة من دعم من ولاة الأمر -حفظهم الله - وما تجده من متابعة رئيس الجمعية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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