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شاهد ما يفعله "غدق" في الجوف.. إخلاء 3 قرى وإيواؤها بالكامل وإنقاذ 149 محتجزاً

البلاغات تنوعت بين احتجازات وحوادث كهربائية وسقوط مبانٍ.. وجهود "المدني" تتواصل

أدى استمرار الحالة المطرية "غدق" على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، إلى جريان العديد من الأودية والشعاب، بالإضافة لجريان الشعاب المنقولة من دولة الأردن لمحافظة القريات وقراها، وأسفرت عن احتجاز عشرات الأشخاص في الأودية، وإيواء المئات ممن تأثرت منازلهم بالحالة.

وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق"، أنه تم إخلاء ثلاث قرى بمحافظة القريات وهي: (باير، والوادي، والعقيلة)، وتم إيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إنقاذ عدد ٤١ شخصاً محتجزين بقرية باير، كما تم إنقاذ عدد ٣ أشخاص بشعيب حصيدة الغربية، دون إصابات ولله الحمد.

وأشار "الضويحي" إلى أنه تم إخلاء وإيواء ١٤٠ أسرة مكونة من ١٠٢٨ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم حتى الآن ١٤٩ دون إصابات؛ عدا إصابة واحدة.

وأضاف: "معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار".

وحذّر "الضويحي" من مخاطر السيول والأمطار؛ مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين، واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد ما يفعله "غدق" في الجوف.. إخلاء 3 قرى وإيواؤها بالكامل وإنقاذ 149 محتجزاً
سبق

أدى استمرار الحالة المطرية "غدق" على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، إلى جريان العديد من الأودية والشعاب، بالإضافة لجريان الشعاب المنقولة من دولة الأردن لمحافظة القريات وقراها، وأسفرت عن احتجاز عشرات الأشخاص في الأودية، وإيواء المئات ممن تأثرت منازلهم بالحالة.

وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق"، أنه تم إخلاء ثلاث قرى بمحافظة القريات وهي: (باير، والوادي، والعقيلة)، وتم إيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إنقاذ عدد ٤١ شخصاً محتجزين بقرية باير، كما تم إنقاذ عدد ٣ أشخاص بشعيب حصيدة الغربية، دون إصابات ولله الحمد.

وأشار "الضويحي" إلى أنه تم إخلاء وإيواء ١٤٠ أسرة مكونة من ١٠٢٨ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم حتى الآن ١٤٩ دون إصابات؛ عدا إصابة واحدة.

وأضاف: "معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار".

وحذّر "الضويحي" من مخاطر السيول والأمطار؛ مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين، واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:03 PM

شاهد ما يفعله "غدق" في الجوف.. إخلاء 3 قرى وإيواؤها بالكامل وإنقاذ 149 محتجزاً

البلاغات تنوعت بين احتجازات وحوادث كهربائية وسقوط مبانٍ.. وجهود "المدني" تتواصل

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فهد الغبيوي - الجوف
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أدى استمرار الحالة المطرية "غدق" على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، إلى جريان العديد من الأودية والشعاب، بالإضافة لجريان الشعاب المنقولة من دولة الأردن لمحافظة القريات وقراها، وأسفرت عن احتجاز عشرات الأشخاص في الأودية، وإيواء المئات ممن تأثرت منازلهم بالحالة.

وتفصيلاً أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي لـ"سبق"، أنه تم إخلاء ثلاث قرى بمحافظة القريات وهي: (باير، والوادي، والعقيلة)، وتم إيواؤهم بالكامل، كما تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إنقاذ عدد ٤١ شخصاً محتجزين بقرية باير، كما تم إنقاذ عدد ٣ أشخاص بشعيب حصيدة الغربية، دون إصابات ولله الحمد.

وأشار "الضويحي" إلى أنه تم إخلاء وإيواء ١٤٠ أسرة مكونة من ١٠٢٨ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم حتى الآن ١٤٩ دون إصابات؛ عدا إصابة واحدة.

وأضاف: "معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار".

وحذّر "الضويحي" من مخاطر السيول والأمطار؛ مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين، واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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