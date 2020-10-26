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"المبارك": جائحة كورونا جعلت العالم يعمل سوياً وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية

"مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير".. جلسة نقاشية بمبادرة مستقبل الاستثمار

أكّد الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية خلدون خليفة المبارك، أن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس كوفيد -19، جعلت العالم يعمل سوياً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير"، وشارك فيها كلٌ من: الرئيس التنفيذي لمجموعة بانكو سانتاندير إس إيه، آنا باتريشا بوتن، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك ورئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة بريدج واتر اسوسيتس، راي داليو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بالكروك، لاري فينك، والمؤسس افريكان رينبو كابتيال، الدكتور باتريس موتسيبي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في بالك ستون، ستيفان، شوارزمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساتش، ديفيد سلومان.

وتناولت الجلسة أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتركيز العالم بالتغير المناخي، متطرقة إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي؛ ما سيتيح لهم فرصة الاستدامة أكثر، وأن التركيز على الطاقة المتجددة من أهم الاستثمارات التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث إن الاستثمار في تلك الشركات سيجلب الفائدة العامة لجميع الدول.

وأوضحت الجلسة أن الجميع يجب أن يكون مستعداً للتغير، وجائحة كورونا أثبتت ذلك، وجعلت الجميع يستيقظ ويتنبه لما عليه النظر والتركيز، مبينةً أن التقنية والابتكار في الوقت الحالي سريعة جداً، ويجب استغلالها.

وحثّ المشاركون على ضرورة الاستفادة من طاقات البشر وتمكين المرأة وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العوائق الموجودة حالياً، إضافةً إلى الاسترشاد في استخدام الكهرباء والبحث عن البدائل في الطاقة النظيفة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية لدعم المجتمعات من أجل مستقبل زاهر، لافتين الانتباه إلى أن جائحة "كوفيد-19" غيّرت كثيراً من المفاهيم على المستوى العالمي؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير على التطور في استخدام التقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المبارك": جائحة كورونا جعلت العالم يعمل سوياً وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية
سبق

أكّد الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية خلدون خليفة المبارك، أن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس كوفيد -19، جعلت العالم يعمل سوياً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير"، وشارك فيها كلٌ من: الرئيس التنفيذي لمجموعة بانكو سانتاندير إس إيه، آنا باتريشا بوتن، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك ورئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة بريدج واتر اسوسيتس، راي داليو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بالكروك، لاري فينك، والمؤسس افريكان رينبو كابتيال، الدكتور باتريس موتسيبي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في بالك ستون، ستيفان، شوارزمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساتش، ديفيد سلومان.

وتناولت الجلسة أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتركيز العالم بالتغير المناخي، متطرقة إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي؛ ما سيتيح لهم فرصة الاستدامة أكثر، وأن التركيز على الطاقة المتجددة من أهم الاستثمارات التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث إن الاستثمار في تلك الشركات سيجلب الفائدة العامة لجميع الدول.

وأوضحت الجلسة أن الجميع يجب أن يكون مستعداً للتغير، وجائحة كورونا أثبتت ذلك، وجعلت الجميع يستيقظ ويتنبه لما عليه النظر والتركيز، مبينةً أن التقنية والابتكار في الوقت الحالي سريعة جداً، ويجب استغلالها.

وحثّ المشاركون على ضرورة الاستفادة من طاقات البشر وتمكين المرأة وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العوائق الموجودة حالياً، إضافةً إلى الاسترشاد في استخدام الكهرباء والبحث عن البدائل في الطاقة النظيفة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية لدعم المجتمعات من أجل مستقبل زاهر، لافتين الانتباه إلى أن جائحة "كوفيد-19" غيّرت كثيراً من المفاهيم على المستوى العالمي؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير على التطور في استخدام التقنية.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:07 PM

"المبارك": جائحة كورونا جعلت العالم يعمل سوياً وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية

"مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير".. جلسة نقاشية بمبادرة مستقبل الاستثمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية خلدون خليفة المبارك، أن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس كوفيد -19، جعلت العالم يعمل سوياً لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير"، وشارك فيها كلٌ من: الرئيس التنفيذي لمجموعة بانكو سانتاندير إس إيه، آنا باتريشا بوتن، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك ورئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة بريدج واتر اسوسيتس، راي داليو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بالكروك، لاري فينك، والمؤسس افريكان رينبو كابتيال، الدكتور باتريس موتسيبي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في بالك ستون، ستيفان، شوارزمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساتش، ديفيد سلومان.

وتناولت الجلسة أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتركيز العالم بالتغير المناخي، متطرقة إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي؛ ما سيتيح لهم فرصة الاستدامة أكثر، وأن التركيز على الطاقة المتجددة من أهم الاستثمارات التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث إن الاستثمار في تلك الشركات سيجلب الفائدة العامة لجميع الدول.

وأوضحت الجلسة أن الجميع يجب أن يكون مستعداً للتغير، وجائحة كورونا أثبتت ذلك، وجعلت الجميع يستيقظ ويتنبه لما عليه النظر والتركيز، مبينةً أن التقنية والابتكار في الوقت الحالي سريعة جداً، ويجب استغلالها.

وحثّ المشاركون على ضرورة الاستفادة من طاقات البشر وتمكين المرأة وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العوائق الموجودة حالياً، إضافةً إلى الاسترشاد في استخدام الكهرباء والبحث عن البدائل في الطاقة النظيفة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية لدعم المجتمعات من أجل مستقبل زاهر، لافتين الانتباه إلى أن جائحة "كوفيد-19" غيّرت كثيراً من المفاهيم على المستوى العالمي؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير على التطور في استخدام التقنية.

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