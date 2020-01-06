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الصقور السعودية تزين سماء مهرجان "ربيع بريدة 41" بعروضها الاستعراضية

تعالت هتافات الترحيب والإعجاب من الحضور بعد مشاهدة عدد من الطلعات الجوية

كسبت العروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية استحسان زوار مهرجان "ربيع بريدة 41"، وتعالت هتافات الترحيب والإعجاب من قبل الحضور، وذلك بعد عدد من الطلعات الجوية التي ملأت سماء مقر الفعاليات عصر أمس الأحد، بمنتزه القصيم الوطني في عريق الطرفية، شرق مدينة بريدة.

وتفصيلاً، تأتي فعالية عروض الصقور السعودية كأحد الفعاليات الكبرى التي يهدف من خلالها منظمو مهرجان ربيع بريدة 41 إلى تنويع البرامج والمناشط التنشيطية للسياحة المحلية، وكسب رضا وإعجاب جميع الزوار، لما فيه تحقيق رغبات وتطلعات الجميع.

وفي هذا الصدد، أكد قائد فريق الصقور السعودية المقدم عبدالرؤوف السلمي، أن فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة، وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

وأشار "السلمي" إلى أن الفكرة كانت لفريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أداؤها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ؛ مما عكس الصورة المشرقة لقواتنا الجوية خصوصاً، والقوات المسلحة عامة، وما تتحلى به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد.

بريدة فريق الصقور السعودية منتزه القصيم الوطني مهرجان ربيع بريدة 41

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصقور السعودية تزين سماء مهرجان "ربيع بريدة 41" بعروضها الاستعراضية
سبق

كسبت العروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية استحسان زوار مهرجان "ربيع بريدة 41"، وتعالت هتافات الترحيب والإعجاب من قبل الحضور، وذلك بعد عدد من الطلعات الجوية التي ملأت سماء مقر الفعاليات عصر أمس الأحد، بمنتزه القصيم الوطني في عريق الطرفية، شرق مدينة بريدة.

وتفصيلاً، تأتي فعالية عروض الصقور السعودية كأحد الفعاليات الكبرى التي يهدف من خلالها منظمو مهرجان ربيع بريدة 41 إلى تنويع البرامج والمناشط التنشيطية للسياحة المحلية، وكسب رضا وإعجاب جميع الزوار، لما فيه تحقيق رغبات وتطلعات الجميع.

وفي هذا الصدد، أكد قائد فريق الصقور السعودية المقدم عبدالرؤوف السلمي، أن فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة، وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

وأشار "السلمي" إلى أن الفكرة كانت لفريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أداؤها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ؛ مما عكس الصورة المشرقة لقواتنا الجوية خصوصاً، والقوات المسلحة عامة، وما تتحلى به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:38 AM

الصقور السعودية تزين سماء مهرجان "ربيع بريدة 41" بعروضها الاستعراضية

تعالت هتافات الترحيب والإعجاب من الحضور بعد مشاهدة عدد من الطلعات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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كسبت العروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية استحسان زوار مهرجان "ربيع بريدة 41"، وتعالت هتافات الترحيب والإعجاب من قبل الحضور، وذلك بعد عدد من الطلعات الجوية التي ملأت سماء مقر الفعاليات عصر أمس الأحد، بمنتزه القصيم الوطني في عريق الطرفية، شرق مدينة بريدة.

وتفصيلاً، تأتي فعالية عروض الصقور السعودية كأحد الفعاليات الكبرى التي يهدف من خلالها منظمو مهرجان ربيع بريدة 41 إلى تنويع البرامج والمناشط التنشيطية للسياحة المحلية، وكسب رضا وإعجاب جميع الزوار، لما فيه تحقيق رغبات وتطلعات الجميع.

وفي هذا الصدد، أكد قائد فريق الصقور السعودية المقدم عبدالرؤوف السلمي، أن فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة، وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

وأشار "السلمي" إلى أن الفكرة كانت لفريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أداؤها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ؛ مما عكس الصورة المشرقة لقواتنا الجوية خصوصاً، والقوات المسلحة عامة، وما تتحلى به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد.

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