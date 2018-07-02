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بعد 10 آلاف إسترليني يومياً.. مارادونا يدفع ثمن "سوء سلوكه" في المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، إلغاء عقده مع أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا كسفير للمنظمة؛ بسبب "سوء سلوكه" خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت صحيفة ''داير كورو''، البيروفية، الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لن يقوم بتسديد الدفعات المستحقة لمارادونا، بعد إنهاء التعاون معه.

يُذكر أن مارادونا كان نجم لقاء الأرجنتين ونيجيريا في ختام تصفيات المجموعة السادسة بالدور الأول لمونديال روسيا؛ برغم أنه كان على مدرجات ملعب ''زينيت آرينا''، وقام بإشارة "غير لائقة" بالإصبع، التقطتها عدسات الكاميرا بعد تسجيل منتخب "راقصي التانغو" لهدف التأهل للدور الثاني.

وكشفت تقارير إعلامية أن مارادونا يتلقى من الفيفا 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً أثناء أداء مهامه من خلال تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا، بالإضافة لحصوله على مبالغ إضافية تشمل بدلات السفر والإقامة وغيرها من النفقات.

واشتهر النجم الأرجتنيني الذي حقق لقب كأس العالم عام 1986، بالكثير من التصرفات المثيرة للجدل؛ حيث ثبت تعاطيه للمنشطات خلال مونديال 1994؛ مما أوقع عليه عقوبة قاسية من "فيفا" وقتها.

شائعة وفاته

من جانب آخر، تَوَعّد مارادونا بملاحقة مَن نشر شائعة وفاته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به عقب مباراة الأرجنتين ونيجيريا، والتي انتهت بفوز كتيبة ميسي ورفاقه بهدفين مقابل واحد؛ مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعرض مارادونا مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لكل من يقدم معطيات تفضي إلى التعرف على من روّج خبر وفاته، بعد انتشار الشائعة عبر تطبيق واتساب؛ بسبب رسالة يزعم مرسلها أنه صحفي أرجنتيني مقيم في روسيا ادعى أن وفاة النجم مؤكدة، وأن إعلانها مسألة وقت فقط.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

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بعد 10 آلاف إسترليني يومياً.. مارادونا يدفع ثمن "سوء سلوكه" في المونديال
سبق

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، إلغاء عقده مع أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا كسفير للمنظمة؛ بسبب "سوء سلوكه" خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت صحيفة ''داير كورو''، البيروفية، الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لن يقوم بتسديد الدفعات المستحقة لمارادونا، بعد إنهاء التعاون معه.

يُذكر أن مارادونا كان نجم لقاء الأرجنتين ونيجيريا في ختام تصفيات المجموعة السادسة بالدور الأول لمونديال روسيا؛ برغم أنه كان على مدرجات ملعب ''زينيت آرينا''، وقام بإشارة "غير لائقة" بالإصبع، التقطتها عدسات الكاميرا بعد تسجيل منتخب "راقصي التانغو" لهدف التأهل للدور الثاني.

وكشفت تقارير إعلامية أن مارادونا يتلقى من الفيفا 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً أثناء أداء مهامه من خلال تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا، بالإضافة لحصوله على مبالغ إضافية تشمل بدلات السفر والإقامة وغيرها من النفقات.

واشتهر النجم الأرجتنيني الذي حقق لقب كأس العالم عام 1986، بالكثير من التصرفات المثيرة للجدل؛ حيث ثبت تعاطيه للمنشطات خلال مونديال 1994؛ مما أوقع عليه عقوبة قاسية من "فيفا" وقتها.

شائعة وفاته

من جانب آخر، تَوَعّد مارادونا بملاحقة مَن نشر شائعة وفاته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به عقب مباراة الأرجنتين ونيجيريا، والتي انتهت بفوز كتيبة ميسي ورفاقه بهدفين مقابل واحد؛ مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعرض مارادونا مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لكل من يقدم معطيات تفضي إلى التعرف على من روّج خبر وفاته، بعد انتشار الشائعة عبر تطبيق واتساب؛ بسبب رسالة يزعم مرسلها أنه صحفي أرجنتيني مقيم في روسيا ادعى أن وفاة النجم مؤكدة، وأن إعلانها مسألة وقت فقط.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:57 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:11 PM

بعد 10 آلاف إسترليني يومياً.. مارادونا يدفع ثمن "سوء سلوكه" في المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، إلغاء عقده مع أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا كسفير للمنظمة؛ بسبب "سوء سلوكه" خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت صحيفة ''داير كورو''، البيروفية، الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لن يقوم بتسديد الدفعات المستحقة لمارادونا، بعد إنهاء التعاون معه.

يُذكر أن مارادونا كان نجم لقاء الأرجنتين ونيجيريا في ختام تصفيات المجموعة السادسة بالدور الأول لمونديال روسيا؛ برغم أنه كان على مدرجات ملعب ''زينيت آرينا''، وقام بإشارة "غير لائقة" بالإصبع، التقطتها عدسات الكاميرا بعد تسجيل منتخب "راقصي التانغو" لهدف التأهل للدور الثاني.

وكشفت تقارير إعلامية أن مارادونا يتلقى من الفيفا 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً أثناء أداء مهامه من خلال تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا، بالإضافة لحصوله على مبالغ إضافية تشمل بدلات السفر والإقامة وغيرها من النفقات.

واشتهر النجم الأرجتنيني الذي حقق لقب كأس العالم عام 1986، بالكثير من التصرفات المثيرة للجدل؛ حيث ثبت تعاطيه للمنشطات خلال مونديال 1994؛ مما أوقع عليه عقوبة قاسية من "فيفا" وقتها.

شائعة وفاته

من جانب آخر، تَوَعّد مارادونا بملاحقة مَن نشر شائعة وفاته، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به عقب مباراة الأرجنتين ونيجيريا، والتي انتهت بفوز كتيبة ميسي ورفاقه بهدفين مقابل واحد؛ مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعرض مارادونا مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لكل من يقدم معطيات تفضي إلى التعرف على من روّج خبر وفاته، بعد انتشار الشائعة عبر تطبيق واتساب؛ بسبب رسالة يزعم مرسلها أنه صحفي أرجنتيني مقيم في روسيا ادعى أن وفاة النجم مؤكدة، وأن إعلانها مسألة وقت فقط.

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