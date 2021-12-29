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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي والفتح .. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض الاحتجاج المقدم من نادي الطائي، على مشاركة سميحان النابت وسيدرك أميسي، ثنائي فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس الملك، بحجة أن لدى كل منهما إنذارين في النسخة السابقة من البطولة.

وأقرت اللجنة، غرامة مالية على النادي الأهلي، مبلغ 17500 ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول، في الحضور إلى ممر اللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام الرائد، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى إلزام نوح الموسى لاعبه، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة ذاتها.

كما شملت القرارات الانضباطية، ماكسيم كوفال لاعب الفتح، لإساءته عبر أحد اللقاءات الإعلامية لحكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس الملك، حيث ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

لجنة الانضباط الأهلي الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي والفتح .. تعرف على التفاصيل
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض الاحتجاج المقدم من نادي الطائي، على مشاركة سميحان النابت وسيدرك أميسي، ثنائي فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس الملك، بحجة أن لدى كل منهما إنذارين في النسخة السابقة من البطولة.

وأقرت اللجنة، غرامة مالية على النادي الأهلي، مبلغ 17500 ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول، في الحضور إلى ممر اللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام الرائد، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى إلزام نوح الموسى لاعبه، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة ذاتها.

كما شملت القرارات الانضباطية، ماكسيم كوفال لاعب الفتح، لإساءته عبر أحد اللقاءات الإعلامية لحكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس الملك، حيث ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:11 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي والفتح .. تعرف على التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض الاحتجاج المقدم من نادي الطائي، على مشاركة سميحان النابت وسيدرك أميسي، ثنائي فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس الملك، بحجة أن لدى كل منهما إنذارين في النسخة السابقة من البطولة.

وأقرت اللجنة، غرامة مالية على النادي الأهلي، مبلغ 17500 ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول، في الحضور إلى ممر اللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفريق أمام الرائد، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى إلزام نوح الموسى لاعبه، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة ذاتها.

كما شملت القرارات الانضباطية، ماكسيم كوفال لاعب الفتح، لإساءته عبر أحد اللقاءات الإعلامية لحكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، في ثمن نهائي كأس الملك، حيث ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

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