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"الفالح" يكشف سبب اختيار "الرميان" رئيسًا لـ"أرامكو"

عبر تغريدة هنَّأه فيها

هنَّأ وزير الطاقة المهندس خالد الفالح الأستاذ ياسر الرميان بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، كاشفًا عن كونها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام.

وكتب "الفالح" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، التي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وكان مصدر سعودي قد كشف في وقت سابق لوكالة "بلومبيرغ" عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.

يُذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015 بعد أن عمل مستشارًا في الديوان الملكي لفترة وجيزة؛ لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح" يكشف سبب اختيار "الرميان" رئيسًا لـ"أرامكو"
سبق

هنَّأ وزير الطاقة المهندس خالد الفالح الأستاذ ياسر الرميان بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، كاشفًا عن كونها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام.

وكتب "الفالح" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، التي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وكان مصدر سعودي قد كشف في وقت سابق لوكالة "بلومبيرغ" عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.

يُذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015 بعد أن عمل مستشارًا في الديوان الملكي لفترة وجيزة؛ لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:12 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:11 PM

"الفالح" يكشف سبب اختيار "الرميان" رئيسًا لـ"أرامكو"

عبر تغريدة هنَّأه فيها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
15,511

هنَّأ وزير الطاقة المهندس خالد الفالح الأستاذ ياسر الرميان بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة "أرامكو"، كاشفًا عن كونها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام.

وكتب "الفالح" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، التي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

وكان مصدر سعودي قد كشف في وقت سابق لوكالة "بلومبيرغ" عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.

يُذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015 بعد أن عمل مستشارًا في الديوان الملكي لفترة وجيزة؛ لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

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