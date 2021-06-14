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حذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

قال: مـن متوسـطة إلى قـوية ونشـاطـها يشـمل العـراق فالكـويـت

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".

وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".

وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:43 AM

حذّر وضم العاصمة.. "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

قال: مـن متوسـطة إلى قـوية ونشـاطـها يشـمل العـراق فالكـويـت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,106

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة على العراق فالكويت وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض وجنوبها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم نجران ثم شرق عسير والباحة".

وتابع: "آمل من قائدي المركبات، توخي الحذر على الطرق الرابطة بينها".

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