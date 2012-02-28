البدء بإيقاف "خط البلدة" وإطلاق خدمة جديدة تثبت حضورها في يوميات الشارع السعودي

أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن خدمة النقل العام البديلة لخدمة الحافلات الأهلية "خط البلدة" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1439هـ في كلٍّ من مدينتي الرياض وجدة، تخدم سكان المدينتين على نفس مسارات الحافلات الأهلية عالية الكثافة؛ حيث تمثل هذه الخدمة تطويراً نوعياً ومرحلياً؛ لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية من خدمة للنقل العام، وصولاً إلى قيام مشاريع النقل العام المعتمدة. وأضاف السهلي مؤكدًا أن تكاتف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، كان له أبلغ الأثر في أن ترى هذه الخدمة النور، مُشيدًا بتضافر الجهود والشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة محافظة جدة ممثلة في شركة مترو جدة؛ حيث ساهمت الشراكة الناجحة مع جميع الجهات في تهيئة الأرض الراسخة لانطلاقة هذا المشروع الحيوي للنقل العام. وبيّن السهلي أن الهيئة العليا لتطوير الرياض وشركة مترو جدة -مشكورتين- تشرفان على تشغيل الخدمة والمسارات المرتبطة بها بشكل مباشر، فيما يعد مؤشرًا قويًّا على فرص النجاح القادمة في مختلف مدن المملكة، رادًّا هذا إلى ما تجده هيئة النقل العام -في إطار دورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل العام- من دعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وما تعتزُّ به من تجارب الشراكة الناجحة مع الشركاء الداعمين في القطاعين العام والخاص. من جانبه، أوضح مدير إدارة تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل العام "م. عادل الحربي"؛ أن الخدمة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة تتكون من 6 مسارات محددة، يشرف على تشغيلها بالكامل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشركة مترو جدة؛ حيث بدأ تشغيل الخدمة في الرياض اليوم بمسارين من الشمال إلى الجنوب والعكس، ويبدأ المسار الأول من البطحاء إلى مستشفى الملك خالد الجامعي مروراً بشارع البطحاء، والأحوال المدنية، وشارع الوشم، وشارع الناصرية، وشارع الملك سعود، وشارع فيصل بن فهد، ودوار الجوهرة، وطريق الملك خالد، وشارع أم الحمام، مع وجود نقاط رئيسة للتوقف على المسار، ونقاط في بداية المسار ونهايته. وأضاف الحربي أن المسار الثاني يبدأ من مركز النقل العام جنوب الرياض، مروراً بشارع البطحاء، وشارع الضباب، وطريق الملك فهد "بديل"، وطريق الملك عبدالله، وشارع العليا العام، لينتهي بسوق الخضار بالشمال. فيما تنطلق تباعاً باقي المسارات لخدمة شرق وغرب الرياض، وهي على النحو التالي: المسار الثالث يبدأ من البطحاء مروراً باستاد الأمير فيصل بن فهد، ثم حديقة الحيوان، لينتهي بتقاطع طريق خالد بن الوليد، مع طريق الملك عبدالله، والعكس. أما المسار الرابع فيبدأ من البطحاء، ثم مدينة الملك سعود الطبية، لينتهي بطريق مكة، والعكس. فيما يبدأ المسار الخامس من البطحاء وينتهى بمدرسة دلة لتعليم القيادة شمالًا، وبالنسبة إلى المسار السادس فيبدأ من البطحاء مروراً ببرج مياه الرياض لينتهى بالمدينة الصناعية الثانية. ويبلغ عدد الحافلات المعدة لهذه الخدمة 131 حافلة حديثة وتعمل ابتداء من الساعة 5:30 صباحًا. كما بيَّن الحربي أن الخدمة في جدة بدأت بالعمل على جميع المسارات الستة، وبشكل كامل، وبعدد 76 حافلة تعمل كما هو الحال في الرياض. ووضح الحربي أن المسار الأول يبدأ من البلد - البغدادية - طريق المدينة الطالع - لينتهي عند الخالدية "الخطوط السعودية"، وأما المسار الثاني فينطلق من البلد مروراً بكل من: الكندرة - الشرفية- شارع الستين - كوبري شارع قريش- شارع سلطان بن سلمان، انتهاءً بالفحص الدوري، فيما ينطلق المسار الثالث من البلد متشاركًا جزءًا من المسار الثاني مروراً بـ: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- شارع المكرونة- شارع الثمانين البوادي، وينتهى عند الفحص الدوري. أما المسار الرابع فيبدأ من البلد، مروراً بكل من: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- امتداد شارع الأربعين - شارع الشربتلي - شارع أم القرى، وينتهي في حلقة الخضار، والمسار الخامس ينطلق إلى مستشفى الحرس الوطني؛ حيث يبدأ من البلد- مروراً بكيلو 2-كيلو 7- كيلو14. أما المسار السادس فيبدأ من البلد، ثم المحجر-الصناعية- ثم سوق الصواريخ- لينتهي بالمعارض.

البدء بإيقاف "خط البلدة" وإطلاق خدمة جديدة تثبت حضورها في يوميات الشارع السعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-27 أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن خدمة النقل العام البديلة لخدمة الحافلات الأهلية "خط البلدة" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1439هـ في كلٍّ من مدينتي الرياض وجدة، تخدم سكان المدينتين على نفس مسارات الحافلات الأهلية عالية الكثافة؛ حيث تمثل هذه الخدمة تطويراً نوعياً ومرحلياً؛ لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية من خدمة للنقل العام، وصولاً إلى قيام مشاريع النقل العام المعتمدة.



وأضاف السهلي مؤكدًا أن تكاتف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، كان له أبلغ الأثر في أن ترى هذه الخدمة النور، مُشيدًا بتضافر الجهود والشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة محافظة جدة ممثلة في شركة مترو جدة؛ حيث ساهمت الشراكة الناجحة مع جميع الجهات في تهيئة الأرض الراسخة لانطلاقة هذا المشروع الحيوي للنقل العام.



وبيّن السهلي أن الهيئة العليا لتطوير الرياض وشركة مترو جدة -مشكورتين- تشرفان على تشغيل الخدمة والمسارات المرتبطة بها بشكل مباشر، فيما يعد مؤشرًا قويًّا على فرص النجاح القادمة في مختلف مدن المملكة، رادًّا هذا إلى ما تجده هيئة النقل العام -في إطار دورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل العام- من دعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وما تعتزُّ به من تجارب الشراكة الناجحة مع الشركاء الداعمين في القطاعين العام والخاص.



من جانبه، أوضح مدير إدارة تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل العام "م. عادل الحربي"؛ أن الخدمة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة تتكون من 6 مسارات محددة، يشرف على تشغيلها بالكامل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشركة مترو جدة؛ حيث بدأ تشغيل الخدمة في الرياض اليوم بمسارين من الشمال إلى الجنوب والعكس، ويبدأ المسار الأول من البطحاء إلى مستشفى الملك خالد الجامعي مروراً بشارع البطحاء، والأحوال المدنية، وشارع الوشم، وشارع الناصرية، وشارع الملك سعود، وشارع فيصل بن فهد، ودوار الجوهرة، وطريق الملك خالد، وشارع أم الحمام، مع وجود نقاط رئيسة للتوقف على المسار، ونقاط في بداية المسار ونهايته.



وأضاف الحربي أن المسار الثاني يبدأ من مركز النقل العام جنوب الرياض، مروراً بشارع البطحاء، وشارع الضباب، وطريق الملك فهد "بديل"، وطريق الملك عبدالله، وشارع العليا العام، لينتهي بسوق الخضار بالشمال. فيما تنطلق تباعاً باقي المسارات لخدمة شرق وغرب الرياض، وهي على النحو التالي: المسار الثالث يبدأ من البطحاء مروراً باستاد الأمير فيصل بن فهد، ثم حديقة الحيوان، لينتهي بتقاطع طريق خالد بن الوليد، مع طريق الملك عبدالله، والعكس. أما المسار الرابع فيبدأ من البطحاء، ثم مدينة الملك سعود الطبية، لينتهي بطريق مكة، والعكس. فيما يبدأ المسار الخامس من البطحاء وينتهى بمدرسة دلة لتعليم القيادة شمالًا، وبالنسبة إلى المسار السادس فيبدأ من البطحاء مروراً ببرج مياه الرياض لينتهى بالمدينة الصناعية الثانية. ويبلغ عدد الحافلات المعدة لهذه الخدمة 131 حافلة حديثة وتعمل ابتداء من الساعة 5:30 صباحًا.



كما بيَّن الحربي أن الخدمة في جدة بدأت بالعمل على جميع المسارات الستة، وبشكل كامل، وبعدد 76 حافلة تعمل كما هو الحال في الرياض. ووضح الحربي أن المسار الأول يبدأ من البلد - البغدادية - طريق المدينة الطالع - لينتهي عند الخالدية "الخطوط السعودية"، وأما المسار الثاني فينطلق من البلد مروراً بكل من: الكندرة - الشرفية- شارع الستين - كوبري شارع قريش- شارع سلطان بن سلمان، انتهاءً بالفحص الدوري، فيما ينطلق المسار الثالث من البلد متشاركًا جزءًا من المسار الثاني مروراً بـ: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- شارع المكرونة- شارع الثمانين البوادي، وينتهى عند الفحص الدوري.



أما المسار الرابع فيبدأ من البلد، مروراً بكل من: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- امتداد شارع الأربعين - شارع الشربتلي - شارع أم القرى، وينتهي في حلقة الخضار، والمسار الخامس ينطلق إلى مستشفى الحرس الوطني؛ حيث يبدأ من البلد- مروراً بكيلو 2-كيلو 7- كيلو14. أما المسار السادس فيبدأ من البلد، ثم المحجر-الصناعية- ثم سوق الصواريخ- لينتهي بالمعارض.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 09:04 PM

البدء بإيقاف "خط البلدة" وإطلاق خدمة جديدة تثبت حضورها في يوميات الشارع السعودي بـ6 مسارات في الرياض وجدة





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أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن خدمة النقل العام البديلة لخدمة الحافلات الأهلية "خط البلدة" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1439هـ في كلٍّ من مدينتي الرياض وجدة، تخدم سكان المدينتين على نفس مسارات الحافلات الأهلية عالية الكثافة؛ حيث تمثل هذه الخدمة تطويراً نوعياً ومرحلياً؛ لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية من خدمة للنقل العام، وصولاً إلى قيام مشاريع النقل العام المعتمدة.



وأضاف السهلي مؤكدًا أن تكاتف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، كان له أبلغ الأثر في أن ترى هذه الخدمة النور، مُشيدًا بتضافر الجهود والشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة محافظة جدة ممثلة في شركة مترو جدة؛ حيث ساهمت الشراكة الناجحة مع جميع الجهات في تهيئة الأرض الراسخة لانطلاقة هذا المشروع الحيوي للنقل العام.



وبيّن السهلي أن الهيئة العليا لتطوير الرياض وشركة مترو جدة -مشكورتين- تشرفان على تشغيل الخدمة والمسارات المرتبطة بها بشكل مباشر، فيما يعد مؤشرًا قويًّا على فرص النجاح القادمة في مختلف مدن المملكة، رادًّا هذا إلى ما تجده هيئة النقل العام -في إطار دورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل العام- من دعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وما تعتزُّ به من تجارب الشراكة الناجحة مع الشركاء الداعمين في القطاعين العام والخاص.



من جانبه، أوضح مدير إدارة تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل العام "م. عادل الحربي"؛ أن الخدمة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة تتكون من 6 مسارات محددة، يشرف على تشغيلها بالكامل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشركة مترو جدة؛ حيث بدأ تشغيل الخدمة في الرياض اليوم بمسارين من الشمال إلى الجنوب والعكس، ويبدأ المسار الأول من البطحاء إلى مستشفى الملك خالد الجامعي مروراً بشارع البطحاء، والأحوال المدنية، وشارع الوشم، وشارع الناصرية، وشارع الملك سعود، وشارع فيصل بن فهد، ودوار الجوهرة، وطريق الملك خالد، وشارع أم الحمام، مع وجود نقاط رئيسة للتوقف على المسار، ونقاط في بداية المسار ونهايته.



وأضاف الحربي أن المسار الثاني يبدأ من مركز النقل العام جنوب الرياض، مروراً بشارع البطحاء، وشارع الضباب، وطريق الملك فهد "بديل"، وطريق الملك عبدالله، وشارع العليا العام، لينتهي بسوق الخضار بالشمال. فيما تنطلق تباعاً باقي المسارات لخدمة شرق وغرب الرياض، وهي على النحو التالي: المسار الثالث يبدأ من البطحاء مروراً باستاد الأمير فيصل بن فهد، ثم حديقة الحيوان، لينتهي بتقاطع طريق خالد بن الوليد، مع طريق الملك عبدالله، والعكس. أما المسار الرابع فيبدأ من البطحاء، ثم مدينة الملك سعود الطبية، لينتهي بطريق مكة، والعكس. فيما يبدأ المسار الخامس من البطحاء وينتهى بمدرسة دلة لتعليم القيادة شمالًا، وبالنسبة إلى المسار السادس فيبدأ من البطحاء مروراً ببرج مياه الرياض لينتهى بالمدينة الصناعية الثانية. ويبلغ عدد الحافلات المعدة لهذه الخدمة 131 حافلة حديثة وتعمل ابتداء من الساعة 5:30 صباحًا.



كما بيَّن الحربي أن الخدمة في جدة بدأت بالعمل على جميع المسارات الستة، وبشكل كامل، وبعدد 76 حافلة تعمل كما هو الحال في الرياض. ووضح الحربي أن المسار الأول يبدأ من البلد - البغدادية - طريق المدينة الطالع - لينتهي عند الخالدية "الخطوط السعودية"، وأما المسار الثاني فينطلق من البلد مروراً بكل من: الكندرة - الشرفية- شارع الستين - كوبري شارع قريش- شارع سلطان بن سلمان، انتهاءً بالفحص الدوري، فيما ينطلق المسار الثالث من البلد متشاركًا جزءًا من المسار الثاني مروراً بـ: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- شارع المكرونة- شارع الثمانين البوادي، وينتهى عند الفحص الدوري.



أما المسار الرابع فيبدأ من البلد، مروراً بكل من: الكندرة- الشرفية- شارع الستين - شارع فلسطين - بني مالك- امتداد شارع الأربعين - شارع الشربتلي - شارع أم القرى، وينتهي في حلقة الخضار، والمسار الخامس ينطلق إلى مستشفى الحرس الوطني؛ حيث يبدأ من البلد- مروراً بكيلو 2-كيلو 7- كيلو14. أما المسار السادس فيبدأ من البلد، ثم المحجر-الصناعية- ثم سوق الصواريخ- لينتهي بالمعارض.