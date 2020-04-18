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بعد صدمة الـ5 آلاف إصابة .."بوتين" يأمر بتقديم توقعات يومية لانتشار "كورونا"

حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 313

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد، حسبما أفادت اليوم (السبت)، قناة روسيا اليوم.

وأوضحت القناة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصًا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الروسي

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بعد صدمة الـ5 آلاف إصابة .."بوتين" يأمر بتقديم توقعات يومية لانتشار "كورونا"
سبق

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد، حسبما أفادت اليوم (السبت)، قناة روسيا اليوم.

وأوضحت القناة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصًا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:10 PM

بعد صدمة الـ5 آلاف إصابة .."بوتين" يأمر بتقديم توقعات يومية لانتشار "كورونا"

حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 313

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد، حسبما أفادت اليوم (السبت)، قناة روسيا اليوم.

وأوضحت القناة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصًا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

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