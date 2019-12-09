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سفارة المملكة بالمنامة: نُبارك للبحرين حكومة وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج

بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف في المباراة النهائية

باركت السفارة السعودية لدى المنامة لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج العربي.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة وكل منسوبي السفارة بأجمل التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة فوز منتخب البحرين الأول لكرة القدم بكأس الخليج العربي "24".

وكان منتخب البحرين الأول لكرة القدم، قد حقق لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الدحيل في الدوحة.

السفارة السعودية لدى المنامة منتخب البحرين خليجي 24 نهائي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24

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سفارة المملكة بالمنامة: نُبارك للبحرين حكومة وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج
سبق

باركت السفارة السعودية لدى المنامة لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج العربي.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة وكل منسوبي السفارة بأجمل التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة فوز منتخب البحرين الأول لكرة القدم بكأس الخليج العربي "24".

وكان منتخب البحرين الأول لكرة القدم، قد حقق لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الدحيل في الدوحة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:10 AM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:10 AM

سفارة المملكة بالمنامة: نُبارك للبحرين حكومة وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج

بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف في المباراة النهائية

A A A
حامد العلي - الدمام
4
3,298

باركت السفارة السعودية لدى المنامة لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا فوز منتخبهم بكأس الخليج العربي.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة وكل منسوبي السفارة بأجمل التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة فوز منتخب البحرين الأول لكرة القدم بكأس الخليج العربي "24".

وكان منتخب البحرين الأول لكرة القدم، قد حقق لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الدحيل في الدوحة.

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