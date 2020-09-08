وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال الزيارة المستمرة للأماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.

تتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات.

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-08 تتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات. وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال الزيارة المستمرة للأماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 08:19 AM

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة جولات ميدانية وزيارة مستمرة للأماكن العامة ومراقبة الأسواق والتجمعات





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تتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات.

وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال الزيارة المستمرة للأماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.