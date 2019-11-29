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"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

الغامدي رتبة "مقدم" بمكة المكرمة

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"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة
سبق

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
03:09 PM

"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

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