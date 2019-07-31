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غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية

كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

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غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية
سبق

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:32 PM

غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية

كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,734

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
28,871
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,449
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

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