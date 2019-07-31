غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-31 غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 05:32 PM

غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير





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غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.