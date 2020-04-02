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قائد (الأخضر السابق) فؤاد أنور : بعد 10 أيام يتضح مصير الدوري

طالب باستمرار التمارين في المنزل والاستماع لتوجيهات وزارة الصحة

قال نجم الشباب والمنتخب السعودي (السابق) فؤاد أنور، إنه من الصعب الآن وضع سيناريو معين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الفترة الحالية التي يشهد العالم خلالها تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وأشار أنور إلى أن الصورة حول مصير الدوري ستتضح بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.

وطالب (الدولي الأسبق) بضرورة استمرار اللاعبين على تنفيذ البرامج اللياقية في منازلهم حتى وإن كانت المساحة صغيرة، بل ويجب على الرياضي وغيره مزاولة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة، مع التوازن الغذائي الصحي.

ودعا "أنور" الله أن يزيح الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما طالب الجميع بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع.

فيروس كورونا الجديد الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قائد (الأخضر السابق) فؤاد أنور : بعد 10 أيام يتضح مصير الدوري
سبق

قال نجم الشباب والمنتخب السعودي (السابق) فؤاد أنور، إنه من الصعب الآن وضع سيناريو معين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الفترة الحالية التي يشهد العالم خلالها تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وأشار أنور إلى أن الصورة حول مصير الدوري ستتضح بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.

وطالب (الدولي الأسبق) بضرورة استمرار اللاعبين على تنفيذ البرامج اللياقية في منازلهم حتى وإن كانت المساحة صغيرة، بل ويجب على الرياضي وغيره مزاولة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة، مع التوازن الغذائي الصحي.

ودعا "أنور" الله أن يزيح الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما طالب الجميع بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:37 PM

قائد (الأخضر السابق) فؤاد أنور : بعد 10 أيام يتضح مصير الدوري

طالب باستمرار التمارين في المنزل والاستماع لتوجيهات وزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نجم الشباب والمنتخب السعودي (السابق) فؤاد أنور، إنه من الصعب الآن وضع سيناريو معين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الفترة الحالية التي يشهد العالم خلالها تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وأشار أنور إلى أن الصورة حول مصير الدوري ستتضح بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.

وطالب (الدولي الأسبق) بضرورة استمرار اللاعبين على تنفيذ البرامج اللياقية في منازلهم حتى وإن كانت المساحة صغيرة، بل ويجب على الرياضي وغيره مزاولة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة، مع التوازن الغذائي الصحي.

ودعا "أنور" الله أن يزيح الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما طالب الجميع بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع.

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