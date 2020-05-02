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هزة أرضية بقوة 6 ريختر جنوب كريت يشعر بها سكان مصر

كانت على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر اليوم، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، مركزها إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط، شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 2 مساء وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10كم، مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

هزة أرضية

الرئيسية/ محطات

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هزة أرضية بقوة 6 ريختر جنوب كريت يشعر بها سكان مصر
سبق

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر اليوم، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، مركزها إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط، شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 2 مساء وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10كم، مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:52 PM

هزة أرضية بقوة 6 ريختر جنوب كريت يشعر بها سكان مصر

كانت على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر اليوم، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، مركزها إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط، شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 2 مساء وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10كم، مؤكدًا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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