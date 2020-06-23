"المالكي" يُرزق بمولود

رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.
رُزق أحمد عبدالله المالكي، من منسوبي التعليم ، بمولودٍ، أسماه "عبدالله"، وتلقى "المالكي" من زملائه التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.