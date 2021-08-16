النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

لتفادي التعرُّض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، أهمية اتخاذ خطوات وقائية بسيطة لتفادي التعرُّض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض التي عادة ما تنتشر في مثل هذه الأجواء، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين التهابات الأنف ومثيرات التحسّس مع الغبار، وما يحمله الهواء من مواد مثيرة لالتهابات الأنف.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. جميل السويحب؛ أن التنقل بين الأماكن المكيّفة والمكشوفة خلال فترات الذروة طوال فصل الصيف قد يكون سبباً لبعض الالتهابات التحسسية وغيرها في الجهاز التنفسي العلوي، كما أن تناول الماء البارد والمثلجات في هذا الفصل قد يكون سبباً في التهابات الحلق والأنف في هذا الفصل، رغم أن الدراسات العلمية لم تثبت علاقة مؤكّدة بين التهابات الجهاز التنفسي العلوي والهواء أو الماء البارد، لكنه يوصي بعدم الإكثار من المثلجات المائية في هذا الفصل، خاصة المرضى الذين يعانون تكرر التهابات الحلق واللوزتين.

وشدّد د. السويحب؛ على ضرورة استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية لتغطية الأنف، للحد من خطورة الإصابة بأمراض أو التهابات الجهاز التنفسي، كما أن استخدام غسول الأنف عدة مرات في اليوم في أجواء الغبار يسهم في الحماية من عديد من الأمراض والالتهابات وتهيج الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية.

وختم منوّهاً بأهمية التنقل بشكل تدريجي بين الأماكن المغلقة "المكيّفة" والأماكن المفتوحة خلال فصل الصيف وأجواء الغبار وعند ارتفاع نسب الرطوبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة
سبق

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، أهمية اتخاذ خطوات وقائية بسيطة لتفادي التعرُّض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض التي عادة ما تنتشر في مثل هذه الأجواء، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين التهابات الأنف ومثيرات التحسّس مع الغبار، وما يحمله الهواء من مواد مثيرة لالتهابات الأنف.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. جميل السويحب؛ أن التنقل بين الأماكن المكيّفة والمكشوفة خلال فترات الذروة طوال فصل الصيف قد يكون سبباً لبعض الالتهابات التحسسية وغيرها في الجهاز التنفسي العلوي، كما أن تناول الماء البارد والمثلجات في هذا الفصل قد يكون سبباً في التهابات الحلق والأنف في هذا الفصل، رغم أن الدراسات العلمية لم تثبت علاقة مؤكّدة بين التهابات الجهاز التنفسي العلوي والهواء أو الماء البارد، لكنه يوصي بعدم الإكثار من المثلجات المائية في هذا الفصل، خاصة المرضى الذين يعانون تكرر التهابات الحلق واللوزتين.

وشدّد د. السويحب؛ على ضرورة استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية لتغطية الأنف، للحد من خطورة الإصابة بأمراض أو التهابات الجهاز التنفسي، كما أن استخدام غسول الأنف عدة مرات في اليوم في أجواء الغبار يسهم في الحماية من عديد من الأمراض والالتهابات وتهيج الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية.

وختم منوّهاً بأهمية التنقل بشكل تدريجي بين الأماكن المغلقة "المكيّفة" والأماكن المفتوحة خلال فصل الصيف وأجواء الغبار وعند ارتفاع نسب الرطوبة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:58 AM

منعاً لأمراض الصيف.. "سعود الطبية" توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

لتفادي التعرُّض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
989

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، أهمية اتخاذ خطوات وقائية بسيطة لتفادي التعرُّض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض التي عادة ما تنتشر في مثل هذه الأجواء، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين التهابات الأنف ومثيرات التحسّس مع الغبار، وما يحمله الهواء من مواد مثيرة لالتهابات الأنف.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. جميل السويحب؛ أن التنقل بين الأماكن المكيّفة والمكشوفة خلال فترات الذروة طوال فصل الصيف قد يكون سبباً لبعض الالتهابات التحسسية وغيرها في الجهاز التنفسي العلوي، كما أن تناول الماء البارد والمثلجات في هذا الفصل قد يكون سبباً في التهابات الحلق والأنف في هذا الفصل، رغم أن الدراسات العلمية لم تثبت علاقة مؤكّدة بين التهابات الجهاز التنفسي العلوي والهواء أو الماء البارد، لكنه يوصي بعدم الإكثار من المثلجات المائية في هذا الفصل، خاصة المرضى الذين يعانون تكرر التهابات الحلق واللوزتين.

وشدّد د. السويحب؛ على ضرورة استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية لتغطية الأنف، للحد من خطورة الإصابة بأمراض أو التهابات الجهاز التنفسي، كما أن استخدام غسول الأنف عدة مرات في اليوم في أجواء الغبار يسهم في الحماية من عديد من الأمراض والالتهابات وتهيج الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية.

وختم منوّهاً بأهمية التنقل بشكل تدريجي بين الأماكن المغلقة "المكيّفة" والأماكن المفتوحة خلال فصل الصيف وأجواء الغبار وعند ارتفاع نسب الرطوبة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,772
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,360
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,379

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة