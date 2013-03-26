انفجار وركام هائل.. شاهد من مصر: لحظة وقوع "تصادم قطاري سوهاج"

حادث راح ضحيته 32 قتيلًا فيما توعّد الرئيس المصري بعقاب رادع للمتسببين

رصدت كاميرات مراقبة لحظة تصادم قطاري سوهاج في مصر، اليوم الجمعة.

وكشف الفيديو لحظة التصادم التي صاحبها انفجار وركام هائل عند قرية الصوامعة بسوهاج.

وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتسببين في حادث تصادم القطارين بسوهاج، والذي أسفر عن 32 قتيلًا وعشرات الجرحى، بعقاب رادع.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي و5 من الوزراء قد توجهوا إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث.

وقد توجه "مدبولي" مع كلٍّ من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، إلى سوهاج، لزيارة مصابي الحادث ومتابعة إجراءات التعامل معه.

وكلف "مدبولي" بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وستتم محاسبة المتسبب عن الحادث.