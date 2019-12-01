أكبر كتلة في البرلمان العراقي تطالب بمحاكمة "عبدالمهدي"

رفضت تقديم مرشح لرئاسة الوزراء

طالب تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر، اليوم (الأحد) بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والقيادات الأمنية المتورطة في قتل المتظاهرين.

وذكر النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي، أن تحالف "سائرون" لن يسمي مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، لكنه يضع أربعة شروط أمام من يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وأضاف أن الشروط هي: أن يكون مستقلاً سياسياً، وقوياً قادراً على فرض هيبة الدولة، ومهنياً، ووطنياً لا يخضع لأجندات خارجية، وفقاً لما أورده "روسيا اليوم".

وكتلة "سائرون" هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي وتستطيع اتخاذ إجراءات في مسار محاكمة "عبدالمهدي".