قالت #وزارة_الطاقة، اليوم، إنها تُطلق هويتها الجديدة التي تعبّر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
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#وزارة_الطاقة تُطلق هويتها الجديدة: تعبّر عن مواكبتنا للتطورات
قالت #وزارة_الطاقة، اليوم، إنها تُطلق هويتها الجديدة التي تعبّر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.وزارة الطاقة
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#وزارة_الطاقة تُطلق هويتها الجديدة: تعبّر عن مواكبتنا للتطوراتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-25
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:24 PM
#وزارة_الطاقة تُطلق هويتها الجديدة: تعبّر عن مواكبتنا للتطورات
قالت #وزارة_الطاقة، اليوم، إنها تُطلق هويتها الجديدة التي تعبّر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.
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