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طعن شاب بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً في الحادثة

شقيقه أكد أنه يرقد في المستشفى متأثراً بإصابته

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز التنعيم، تحقيقاً موسعاً في حادثة طعن شاب على أيدي خمسة من الأشخاص انهالوا عليه بالضرب بحي البحيرات بمكة ولاذوا بالفرار.

وفي التفاصيل؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً يفيد بوجود شخص به طعن في حي البحيرات بمكة، وعلى إثره تم استدعاء الهلال الأحمر والذي تولى نقل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً إلى المستشفى.

وبحسب أقوال شقيق "المصاب" فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء الماضي في حي البحيرات بمكة المكرمة عندما كان شقيقه يجلس في أحد مخططات الحي برفقة شاب آخر، ليتفاجأ بخمسة أشخاص انهالوا عليه بالضرب ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن أخيه أدخل المستشفى متأثراً بإصابته بطعن في ظهره بآلة حادة، وبمقربة من الرئة، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً ويتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

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طعن شاب بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً في الحادثة
سبق

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز التنعيم، تحقيقاً موسعاً في حادثة طعن شاب على أيدي خمسة من الأشخاص انهالوا عليه بالضرب بحي البحيرات بمكة ولاذوا بالفرار.

وفي التفاصيل؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً يفيد بوجود شخص به طعن في حي البحيرات بمكة، وعلى إثره تم استدعاء الهلال الأحمر والذي تولى نقل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً إلى المستشفى.

وبحسب أقوال شقيق "المصاب" فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء الماضي في حي البحيرات بمكة المكرمة عندما كان شقيقه يجلس في أحد مخططات الحي برفقة شاب آخر، ليتفاجأ بخمسة أشخاص انهالوا عليه بالضرب ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن أخيه أدخل المستشفى متأثراً بإصابته بطعن في ظهره بآلة حادة، وبمقربة من الرئة، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً ويتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
10:26 PM

طعن شاب بمكة.. والشرطة تفتح تحقيقاً في الحادثة

شقيقه أكد أنه يرقد في المستشفى متأثراً بإصابته

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,416

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز التنعيم، تحقيقاً موسعاً في حادثة طعن شاب على أيدي خمسة من الأشخاص انهالوا عليه بالضرب بحي البحيرات بمكة ولاذوا بالفرار.

وفي التفاصيل؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً يفيد بوجود شخص به طعن في حي البحيرات بمكة، وعلى إثره تم استدعاء الهلال الأحمر والذي تولى نقل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً إلى المستشفى.

وبحسب أقوال شقيق "المصاب" فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء الماضي في حي البحيرات بمكة المكرمة عندما كان شقيقه يجلس في أحد مخططات الحي برفقة شاب آخر، ليتفاجأ بخمسة أشخاص انهالوا عليه بالضرب ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن أخيه أدخل المستشفى متأثراً بإصابته بطعن في ظهره بآلة حادة، وبمقربة من الرئة، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً ويتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.

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