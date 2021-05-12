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خرج من "السلامة" بجدة منذ أسبوع.. أسرة "نبيل" تناشد البحث عنه

المفقود يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الولادة

ما بين مرارة الفقد للابن وكبر السن والمرض يعيش جمال بن عبدالحميد بتاوي حالة نفسية سيئة بعد اختفاء ابنه "نبيل" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي غادر منزل الأسرة بحي السلامة شارع خليص بجدة في الساعة الثانية من مساء السبت الماضي إلى وجهة غير معلومة ويرتدي ثياباً رثة.

وأشار تقرير لجنة طبية، عكفت على دراسة حالة المفقود، في وقت سابق، تحتفظ "سبق" بصورة منه، إلى أنه يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الولادة مع اضطرابات سلوكية.

ورأت اللجنة أنه غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة والعامة ويحتاج إلى تعيين قيم عليه.

وقال عادل بتاوي شقيق المفقود، إن والده يعاني الأمرّين بعد فقد ابنه وبسبب المرض، ودعا من يشاهد أخاه إلى التواصل مع الأسرة على أحد الرقمين التاليين 0503620552 أو الرقم 0556699898.

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خرج من "السلامة" بجدة منذ أسبوع.. أسرة "نبيل" تناشد البحث عنه
سبق

ما بين مرارة الفقد للابن وكبر السن والمرض يعيش جمال بن عبدالحميد بتاوي حالة نفسية سيئة بعد اختفاء ابنه "نبيل" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي غادر منزل الأسرة بحي السلامة شارع خليص بجدة في الساعة الثانية من مساء السبت الماضي إلى وجهة غير معلومة ويرتدي ثياباً رثة.

وأشار تقرير لجنة طبية، عكفت على دراسة حالة المفقود، في وقت سابق، تحتفظ "سبق" بصورة منه، إلى أنه يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الولادة مع اضطرابات سلوكية.

ورأت اللجنة أنه غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة والعامة ويحتاج إلى تعيين قيم عليه.

وقال عادل بتاوي شقيق المفقود، إن والده يعاني الأمرّين بعد فقد ابنه وبسبب المرض، ودعا من يشاهد أخاه إلى التواصل مع الأسرة على أحد الرقمين التاليين 0503620552 أو الرقم 0556699898.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
05:05 PM

خرج من "السلامة" بجدة منذ أسبوع.. أسرة "نبيل" تناشد البحث عنه

المفقود يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الولادة

A A A
محمد طيران - جدة
1
16,022

ما بين مرارة الفقد للابن وكبر السن والمرض يعيش جمال بن عبدالحميد بتاوي حالة نفسية سيئة بعد اختفاء ابنه "نبيل" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي غادر منزل الأسرة بحي السلامة شارع خليص بجدة في الساعة الثانية من مساء السبت الماضي إلى وجهة غير معلومة ويرتدي ثياباً رثة.

وأشار تقرير لجنة طبية، عكفت على دراسة حالة المفقود، في وقت سابق، تحتفظ "سبق" بصورة منه، إلى أنه يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الولادة مع اضطرابات سلوكية.

ورأت اللجنة أنه غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة والعامة ويحتاج إلى تعيين قيم عليه.

وقال عادل بتاوي شقيق المفقود، إن والده يعاني الأمرّين بعد فقد ابنه وبسبب المرض، ودعا من يشاهد أخاه إلى التواصل مع الأسرة على أحد الرقمين التاليين 0503620552 أو الرقم 0556699898.

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