تحتضنه جامعة دار العلوم.. إطلاق النسخة الأولى من دوري اليد النسائي

كشف الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الأحد، النقاب عن إطلاق وتنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة اليد للسيدات.

وقال اتحاد اليد: إن المسابقة تنطلق بدءًا من غدٍ الإثنين27 - 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق.

وتقرر أن تقام المباريات على الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم في الرياض.