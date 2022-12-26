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تحتضنه جامعة دار العلوم.. إطلاق النسخة الأولى من دوري اليد النسائي

كشف الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الأحد، النقاب عن إطلاق وتنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة اليد للسيدات.

وقال اتحاد اليد: إن المسابقة تنطلق بدءًا من غدٍ الإثنين27 - 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق.

وتقرر أن تقام المباريات على الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم في الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحتضنه جامعة دار العلوم.. إطلاق النسخة الأولى من دوري اليد النسائي
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الأحد، النقاب عن إطلاق وتنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة اليد للسيدات.

وقال اتحاد اليد: إن المسابقة تنطلق بدءًا من غدٍ الإثنين27 - 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق.

وتقرر أن تقام المباريات على الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم في الرياض.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
05:49 PM

تحتضنه جامعة دار العلوم.. إطلاق النسخة الأولى من دوري اليد النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الأحد، النقاب عن إطلاق وتنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة اليد للسيدات.

وقال اتحاد اليد: إن المسابقة تنطلق بدءًا من غدٍ الإثنين27 - 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق.

وتقرر أن تقام المباريات على الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم في الرياض.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,911
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