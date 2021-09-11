رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع
مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-11
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
10:30 AM
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع
مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.