وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-11 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:30 AM

رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.