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تمديد القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع ومعهد الصناعات المطاطية

تقرر استمرار تلقي الطلبات حتى الخميس المقبل نظرًا للإقبال المتزايد

مددت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع الكليات والمعاهد فترة القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع والمعهد العالي للصناعات المطاطية للفصل الدراسي الأول 1439/ 1440هـ، حتى يوم الخميس المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ نظرًا للإقبال المتزايد في أعداد القبول.

وفي التفاصيل: تقرر أن يكون التقديم للبرامج التالية: خريجو وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، الراغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية انتظام والدارسون على حسابهم الخاص لكليتي ينبع الصناعية بنين وينبع الجامعية بنين وبنات، والطلاب الراغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للصناعات المطاطية حسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع الكليات والمعاهد بينبع.

وأوضحت الهيئة أنه على الراغبين من الطلاب والطالبات التحويل من جامعات أو كليات أخرى، وخريجي كلية ينبع الصناعية الحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة ويرغبون في الالتحاق ببرنامج درجة البكالوريوس انتظام، والدارسين على حسابهم الخاص لإكمال دراستهم وفقاً لمساراتهم الدراسية بكلية ينبع الصناعية أو كلية ينبع الجامعية، زيارة صفحة القبول بالموقع الإلكتروني على الرابط التالي:http://admission.rcyci.edu.sa/admission-portal/

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تمديد القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع ومعهد الصناعات المطاطية
سبق

مددت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع الكليات والمعاهد فترة القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع والمعهد العالي للصناعات المطاطية للفصل الدراسي الأول 1439/ 1440هـ، حتى يوم الخميس المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ نظرًا للإقبال المتزايد في أعداد القبول.

وفي التفاصيل: تقرر أن يكون التقديم للبرامج التالية: خريجو وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، الراغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية انتظام والدارسون على حسابهم الخاص لكليتي ينبع الصناعية بنين وينبع الجامعية بنين وبنات، والطلاب الراغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للصناعات المطاطية حسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع الكليات والمعاهد بينبع.

وأوضحت الهيئة أنه على الراغبين من الطلاب والطالبات التحويل من جامعات أو كليات أخرى، وخريجي كلية ينبع الصناعية الحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة ويرغبون في الالتحاق ببرنامج درجة البكالوريوس انتظام، والدارسين على حسابهم الخاص لإكمال دراستهم وفقاً لمساراتهم الدراسية بكلية ينبع الصناعية أو كلية ينبع الجامعية، زيارة صفحة القبول بالموقع الإلكتروني على الرابط التالي:http://admission.rcyci.edu.sa/admission-portal/

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:52 PM

تمديد القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع ومعهد الصناعات المطاطية

تقرر استمرار تلقي الطلبات حتى الخميس المقبل نظرًا للإقبال المتزايد

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ماجد الرفاعي - ينبع
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4,429

مددت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع الكليات والمعاهد فترة القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع والمعهد العالي للصناعات المطاطية للفصل الدراسي الأول 1439/ 1440هـ، حتى يوم الخميس المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ نظرًا للإقبال المتزايد في أعداد القبول.

وفي التفاصيل: تقرر أن يكون التقديم للبرامج التالية: خريجو وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، الراغبون في الالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية انتظام والدارسون على حسابهم الخاص لكليتي ينبع الصناعية بنين وينبع الجامعية بنين وبنات، والطلاب الراغبون في الالتحاق بالمعهد العالي للصناعات المطاطية حسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الإلكتروني لقطاع الكليات والمعاهد بينبع.

وأوضحت الهيئة أنه على الراغبين من الطلاب والطالبات التحويل من جامعات أو كليات أخرى، وخريجي كلية ينبع الصناعية الحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة ويرغبون في الالتحاق ببرنامج درجة البكالوريوس انتظام، والدارسين على حسابهم الخاص لإكمال دراستهم وفقاً لمساراتهم الدراسية بكلية ينبع الصناعية أو كلية ينبع الجامعية، زيارة صفحة القبول بالموقع الإلكتروني على الرابط التالي:http://admission.rcyci.edu.sa/admission-portal/

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