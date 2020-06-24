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هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أقل من سبع ساعات

مشكلات عدة وأمراض مزمنة يمكن تجنبها بسهولة

أفادت خبيرة تغذية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات، تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضحت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه؛ مضيفة: "خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين "هرمون الشبع"، الذي يكبح إنتاج هرمون غريلين "هرمون الجوع".

وكلما كانت فترة نوم الشخص أقل، يزداد تركيز هذا الهرمون ويزداد الشعور بالجوع. كما أن انخفاض مستوى الميلاتونين "هرمون النوم"، يؤدي إلى زيادة الوزن".

وبحسب "روسيا اليوم" تشير الخبيرة الروسية إلى أن النوم يجب أن يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات. وإذا كان الشخص ينام بصورة منتظمة أقل من ذلك ستظهر عنده مشكلات تكون في البداية على شكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتضطرب الوظائف الإدراكية للدماغ، وتنخفض سرعة مختلف التفاعلات.

وتقول الخبيرة: "تؤدي مدة النوم أقل من سبع ساعات مستقبلًا؛ ليس فقط إلى السمنة؛ بل وأيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب".

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هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أقل من سبع ساعات
سبق

أفادت خبيرة تغذية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات، تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضحت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه؛ مضيفة: "خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين "هرمون الشبع"، الذي يكبح إنتاج هرمون غريلين "هرمون الجوع".

وكلما كانت فترة نوم الشخص أقل، يزداد تركيز هذا الهرمون ويزداد الشعور بالجوع. كما أن انخفاض مستوى الميلاتونين "هرمون النوم"، يؤدي إلى زيادة الوزن".

وبحسب "روسيا اليوم" تشير الخبيرة الروسية إلى أن النوم يجب أن يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات. وإذا كان الشخص ينام بصورة منتظمة أقل من ذلك ستظهر عنده مشكلات تكون في البداية على شكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتضطرب الوظائف الإدراكية للدماغ، وتنخفض سرعة مختلف التفاعلات.

وتقول الخبيرة: "تؤدي مدة النوم أقل من سبع ساعات مستقبلًا؛ ليس فقط إلى السمنة؛ بل وأيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:55 AM

هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أقل من سبع ساعات

مشكلات عدة وأمراض مزمنة يمكن تجنبها بسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,497

أفادت خبيرة تغذية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات، تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضحت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه؛ مضيفة: "خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين "هرمون الشبع"، الذي يكبح إنتاج هرمون غريلين "هرمون الجوع".

وكلما كانت فترة نوم الشخص أقل، يزداد تركيز هذا الهرمون ويزداد الشعور بالجوع. كما أن انخفاض مستوى الميلاتونين "هرمون النوم"، يؤدي إلى زيادة الوزن".

وبحسب "روسيا اليوم" تشير الخبيرة الروسية إلى أن النوم يجب أن يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات. وإذا كان الشخص ينام بصورة منتظمة أقل من ذلك ستظهر عنده مشكلات تكون في البداية على شكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتضطرب الوظائف الإدراكية للدماغ، وتنخفض سرعة مختلف التفاعلات.

وتقول الخبيرة: "تؤدي مدة النوم أقل من سبع ساعات مستقبلًا؛ ليس فقط إلى السمنة؛ بل وأيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب".

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