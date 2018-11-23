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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال لـ 184 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق ع العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق ع العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
03:59 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال لـ 184 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق ع العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

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