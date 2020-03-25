النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواجهة كورونا.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي ببلجرشي

وفق معايير الأمن ومكافحة العدوى

بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، انتهى تجهيز مبنى الحجر الصحي بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وقال مدير الحجر الصحي بصحة الباحة إبراهيم الغامدي: إنه "تم إعدادها لاستقبال حالات الاشتباه ومخالطي فيروس كورونا الجديد ليستوعب أكثر من 72 نزيلًا، تم إعدادها وتأثيثها بالشكل اللائق والآمن، بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى".

وأضاف: "هناك أيضًا موظفون وموظفات من التمريض وإدارة الصحة العامة ومكافحة العدوى، للإشراف على هذا المبنى لضمان تقديم خدمة آمنة للنزلاء".

وتابع: "أيضًا ستتم خدمة النزلاء وتلبية جميع متطلباتهم على مدار الـ24 ساعة مدة 14 يومًا، خلال فترة حضانة المرض، آمل من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات الخاصة لمكافحة هذا المرض، وأهمها في الوقت الحالي هو بقاء الجميع في البيوت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 12 حالة جديدة مصابة بكورونا الجديد في منطقة الباحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمواجهة كورونا.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي ببلجرشي
سبق

بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، انتهى تجهيز مبنى الحجر الصحي بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وقال مدير الحجر الصحي بصحة الباحة إبراهيم الغامدي: إنه "تم إعدادها لاستقبال حالات الاشتباه ومخالطي فيروس كورونا الجديد ليستوعب أكثر من 72 نزيلًا، تم إعدادها وتأثيثها بالشكل اللائق والآمن، بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى".

وأضاف: "هناك أيضًا موظفون وموظفات من التمريض وإدارة الصحة العامة ومكافحة العدوى، للإشراف على هذا المبنى لضمان تقديم خدمة آمنة للنزلاء".

وتابع: "أيضًا ستتم خدمة النزلاء وتلبية جميع متطلباتهم على مدار الـ24 ساعة مدة 14 يومًا، خلال فترة حضانة المرض، آمل من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات الخاصة لمكافحة هذا المرض، وأهمها في الوقت الحالي هو بقاء الجميع في البيوت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 12 حالة جديدة مصابة بكورونا الجديد في منطقة الباحة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:13 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:39 PM

لمواجهة كورونا.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي ببلجرشي

وفق معايير الأمن ومكافحة العدوى

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
3,371

بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، انتهى تجهيز مبنى الحجر الصحي بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وقال مدير الحجر الصحي بصحة الباحة إبراهيم الغامدي: إنه "تم إعدادها لاستقبال حالات الاشتباه ومخالطي فيروس كورونا الجديد ليستوعب أكثر من 72 نزيلًا، تم إعدادها وتأثيثها بالشكل اللائق والآمن، بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى".

وأضاف: "هناك أيضًا موظفون وموظفات من التمريض وإدارة الصحة العامة ومكافحة العدوى، للإشراف على هذا المبنى لضمان تقديم خدمة آمنة للنزلاء".

وتابع: "أيضًا ستتم خدمة النزلاء وتلبية جميع متطلباتهم على مدار الـ24 ساعة مدة 14 يومًا، خلال فترة حضانة المرض، آمل من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات الخاصة لمكافحة هذا المرض، وأهمها في الوقت الحالي هو بقاء الجميع في البيوت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 12 حالة جديدة مصابة بكورونا الجديد في منطقة الباحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,296
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,094
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,622

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة