لمواجهة كورونا.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي ببلجرشي

وفق معايير الأمن ومكافحة العدوى

بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، انتهى تجهيز مبنى الحجر الصحي بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.



وقال مدير الحجر الصحي بصحة الباحة إبراهيم الغامدي: إنه "تم إعدادها لاستقبال حالات الاشتباه ومخالطي فيروس كورونا الجديد ليستوعب أكثر من 72 نزيلًا، تم إعدادها وتأثيثها بالشكل اللائق والآمن، بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى".



وأضاف: "هناك أيضًا موظفون وموظفات من التمريض وإدارة الصحة العامة ومكافحة العدوى، للإشراف على هذا المبنى لضمان تقديم خدمة آمنة للنزلاء".



وتابع: "أيضًا ستتم خدمة النزلاء وتلبية جميع متطلباتهم على مدار الـ24 ساعة مدة 14 يومًا، خلال فترة حضانة المرض، آمل من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات الخاصة لمكافحة هذا المرض، وأهمها في الوقت الحالي هو بقاء الجميع في البيوت والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 12 حالة جديدة مصابة بكورونا الجديد في منطقة الباحة.