النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

جازان.. العيادات الاستشارية الهاتفية تجيب عن استفسارات المرضى حيال مشكلاتهم الصحية

المبادرة ستستمر حتى نهاية "رمضان" المبارك وستستقبل الاستشارات طوال الليل

استقبلت مبادرة العيادات الاستشارية الطبية المتخصصة، التي أطلقتها صحة جازان لتلقي الاستشارات الطبية والتخصصية الافتراضية عن بعد لكل شرائح المجتمع من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي عدد 108 اتصالات، وذلك خلال أسبوعها الأول حيث أجاب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين عن استفسارات المرضى وتوجيههم حيال مشكلاتهم الصحية.

وبلغت عدد الاستشارات في الغدد الصماء والسكري 36 استشارة، وفي أمراض الأعصاب والسكتة الدماغية 22، وفي أمراض الدم الوراثية والأورام 18، وفي أمراض القلب 12، وفي أمراض الكلى 10، ومثلها لمرضى العيون.

يُذكر أن هذه المبادرة، التي أطلقتها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون بصحة جازان ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وستستقبل استشارات المرضى طوال ليالي الشهر، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، ويجيب فيها 22 استشاريًا عن استفسارات المرضى الطبية.

جازان صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. العيادات الاستشارية الهاتفية تجيب عن استفسارات المرضى حيال مشكلاتهم الصحية
سبق

استقبلت مبادرة العيادات الاستشارية الطبية المتخصصة، التي أطلقتها صحة جازان لتلقي الاستشارات الطبية والتخصصية الافتراضية عن بعد لكل شرائح المجتمع من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي عدد 108 اتصالات، وذلك خلال أسبوعها الأول حيث أجاب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين عن استفسارات المرضى وتوجيههم حيال مشكلاتهم الصحية.

وبلغت عدد الاستشارات في الغدد الصماء والسكري 36 استشارة، وفي أمراض الأعصاب والسكتة الدماغية 22، وفي أمراض الدم الوراثية والأورام 18، وفي أمراض القلب 12، وفي أمراض الكلى 10، ومثلها لمرضى العيون.

يُذكر أن هذه المبادرة، التي أطلقتها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون بصحة جازان ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وستستقبل استشارات المرضى طوال ليالي الشهر، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، ويجيب فيها 22 استشاريًا عن استفسارات المرضى الطبية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:41 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:44 PM

جازان.. العيادات الاستشارية الهاتفية تجيب عن استفسارات المرضى حيال مشكلاتهم الصحية

المبادرة ستستمر حتى نهاية "رمضان" المبارك وستستقبل الاستشارات طوال الليل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
480

استقبلت مبادرة العيادات الاستشارية الطبية المتخصصة، التي أطلقتها صحة جازان لتلقي الاستشارات الطبية والتخصصية الافتراضية عن بعد لكل شرائح المجتمع من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي عدد 108 اتصالات، وذلك خلال أسبوعها الأول حيث أجاب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين عن استفسارات المرضى وتوجيههم حيال مشكلاتهم الصحية.

وبلغت عدد الاستشارات في الغدد الصماء والسكري 36 استشارة، وفي أمراض الأعصاب والسكتة الدماغية 22، وفي أمراض الدم الوراثية والأورام 18، وفي أمراض القلب 12، وفي أمراض الكلى 10، ومثلها لمرضى العيون.

يُذكر أن هذه المبادرة، التي أطلقتها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون بصحة جازان ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وستستقبل استشارات المرضى طوال ليالي الشهر، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، ويجيب فيها 22 استشاريًا عن استفسارات المرضى الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,150
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,381
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة