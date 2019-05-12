جازان.. العيادات الاستشارية الهاتفية تجيب عن استفسارات المرضى حيال مشكلاتهم الصحية

المبادرة ستستمر حتى نهاية "رمضان" المبارك وستستقبل الاستشارات طوال الليل

استقبلت مبادرة العيادات الاستشارية الطبية المتخصصة، التي أطلقتها صحة جازان لتلقي الاستشارات الطبية والتخصصية الافتراضية عن بعد لكل شرائح المجتمع من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي عدد 108 اتصالات، وذلك خلال أسبوعها الأول حيث أجاب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين عن استفسارات المرضى وتوجيههم حيال مشكلاتهم الصحية.

وبلغت عدد الاستشارات في الغدد الصماء والسكري 36 استشارة، وفي أمراض الأعصاب والسكتة الدماغية 22، وفي أمراض الدم الوراثية والأورام 18، وفي أمراض القلب 12، وفي أمراض الكلى 10، ومثلها لمرضى العيون.

يُذكر أن هذه المبادرة، التي أطلقتها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون بصحة جازان ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وستستقبل استشارات المرضى طوال ليالي الشهر، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، ويجيب فيها 22 استشاريًا عن استفسارات المرضى الطبية.