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شاهد .. "جوجل" يحتفل بالمرأة في يومها العالمي

فيديو لنساء من بلدان مختلفة يتقلدن وظائف متعددة

اختارت شركة "جوجل" -مثلما تفعل كل عام- الاحتفال على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس.

وعرض محرّك البحث الشهير على صفحته الرئيسة مقطع فيديو يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" تؤكّد "جوجل" من خلال هذا المقطع، أن النساء أصبحن يزاولن مهامَّ مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.

ويخصص 8 مارس للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

وفي هذا اليوم العالمي أيضاً، تخرج مسيرات واحتجاجات في دول عديدة للمطالبة بالمساواة وتحقيق مزيد من "التوازن النوعي" في العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: "أحرز العالم تقدماً غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أيّ دولة".

وأضافت: "اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن".

شركة جوجل اليوم العالمي للمرأة

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شاهد .. "جوجل" يحتفل بالمرأة في يومها العالمي
سبق

اختارت شركة "جوجل" -مثلما تفعل كل عام- الاحتفال على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس.

وعرض محرّك البحث الشهير على صفحته الرئيسة مقطع فيديو يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" تؤكّد "جوجل" من خلال هذا المقطع، أن النساء أصبحن يزاولن مهامَّ مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.

ويخصص 8 مارس للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

وفي هذا اليوم العالمي أيضاً، تخرج مسيرات واحتجاجات في دول عديدة للمطالبة بالمساواة وتحقيق مزيد من "التوازن النوعي" في العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: "أحرز العالم تقدماً غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أيّ دولة".

وأضافت: "اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:58 PM

شاهد .. "جوجل" يحتفل بالمرأة في يومها العالمي

فيديو لنساء من بلدان مختلفة يتقلدن وظائف متعددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت شركة "جوجل" -مثلما تفعل كل عام- الاحتفال على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس.

وعرض محرّك البحث الشهير على صفحته الرئيسة مقطع فيديو يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" تؤكّد "جوجل" من خلال هذا المقطع، أن النساء أصبحن يزاولن مهامَّ مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.

ويخصص 8 مارس للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

وفي هذا اليوم العالمي أيضاً، تخرج مسيرات واحتجاجات في دول عديدة للمطالبة بالمساواة وتحقيق مزيد من "التوازن النوعي" في العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: "أحرز العالم تقدماً غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أيّ دولة".

وأضافت: "اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن".

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