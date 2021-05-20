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تبدأ الثلاثاء عن بُعد لأول مرة.. "11" مُرشحًا في انتخابات "غرفة الأحساء"

سيتنافس فيها سبعة من فئة التجار وأربعة من فئة الصناعيين للفوز بثمانية مقاعد

تنطلق انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، للدورة القادمة (1442هـ - 1446هـ)، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 /10 / 1442هـ، الموافق 01-02/ 06/ 2021م، حيث تُطبّق لأول مرة عن بُعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

وسيتنافس (11) مرشحًا منهم (7) من فئة التجار و(4) من فئة الصناعيين، للفوز بـ (8) مقاعد منها (4) مقاعد لقائمة التجار و(4) مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقًا (4) أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ (12) عضوًا.

وسيبدأ التصويت إلكترونيًا ممن يحق لهم التصويت بدءًا من الثلاثاء 20 /10 / 1442هـ، الموافق 01 / 06/ 2021م، من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء 21 / 10 / 1442هـ، الموافق 02 / 06 / 2021م، حيث يحق لكل مصوت اختيار مُرشح واحد فقط من فئة التجار ومُرشح واحد فقط من فئة الصناعيين.

وتضم آلية التصويت الإلكتروني الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الموحد لانتخابات جميع الغرف التجارية والصناعية عبر الموقع الإلكتروني https://voting.mci.gov.sa

- إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم الهوية الوطنية للناخب ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال الرمز المرسل sms برقم الجوال المرتبط بنظام "أبشر".

- الموافقة على الإقرار والتعهد وبدء التصويت.

- استعراض أسماء المرشحين واختيار المرشح.

وتأتي خطوة التصويت الإلكتروني لتمكين الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف إلكترونيًا دون عناء أو انتظار وتسهيلاً وتيسيرًا للإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد وتوظيفًا للتقنية في خدمة الاقتصاد المحلي، علمًا بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى موقعي الوزارة والغرفة.

الأحساء غرفة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تبدأ الثلاثاء عن بُعد لأول مرة.. "11" مُرشحًا في انتخابات "غرفة الأحساء"
سبق

تنطلق انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، للدورة القادمة (1442هـ - 1446هـ)، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 /10 / 1442هـ، الموافق 01-02/ 06/ 2021م، حيث تُطبّق لأول مرة عن بُعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

وسيتنافس (11) مرشحًا منهم (7) من فئة التجار و(4) من فئة الصناعيين، للفوز بـ (8) مقاعد منها (4) مقاعد لقائمة التجار و(4) مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقًا (4) أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ (12) عضوًا.

وسيبدأ التصويت إلكترونيًا ممن يحق لهم التصويت بدءًا من الثلاثاء 20 /10 / 1442هـ، الموافق 01 / 06/ 2021م، من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء 21 / 10 / 1442هـ، الموافق 02 / 06 / 2021م، حيث يحق لكل مصوت اختيار مُرشح واحد فقط من فئة التجار ومُرشح واحد فقط من فئة الصناعيين.

وتضم آلية التصويت الإلكتروني الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الموحد لانتخابات جميع الغرف التجارية والصناعية عبر الموقع الإلكتروني https://voting.mci.gov.sa

- إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم الهوية الوطنية للناخب ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال الرمز المرسل sms برقم الجوال المرتبط بنظام "أبشر".

- الموافقة على الإقرار والتعهد وبدء التصويت.

- استعراض أسماء المرشحين واختيار المرشح.

وتأتي خطوة التصويت الإلكتروني لتمكين الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف إلكترونيًا دون عناء أو انتظار وتسهيلاً وتيسيرًا للإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد وتوظيفًا للتقنية في خدمة الاقتصاد المحلي، علمًا بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى موقعي الوزارة والغرفة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:17 PM

تبدأ الثلاثاء عن بُعد لأول مرة.. "11" مُرشحًا في انتخابات "غرفة الأحساء"

سيتنافس فيها سبعة من فئة التجار وأربعة من فئة الصناعيين للفوز بثمانية مقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تنطلق انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، للدورة القادمة (1442هـ - 1446هـ)، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 /10 / 1442هـ، الموافق 01-02/ 06/ 2021م، حيث تُطبّق لأول مرة عن بُعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

وسيتنافس (11) مرشحًا منهم (7) من فئة التجار و(4) من فئة الصناعيين، للفوز بـ (8) مقاعد منها (4) مقاعد لقائمة التجار و(4) مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقًا (4) أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ (12) عضوًا.

وسيبدأ التصويت إلكترونيًا ممن يحق لهم التصويت بدءًا من الثلاثاء 20 /10 / 1442هـ، الموافق 01 / 06/ 2021م، من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء 21 / 10 / 1442هـ، الموافق 02 / 06 / 2021م، حيث يحق لكل مصوت اختيار مُرشح واحد فقط من فئة التجار ومُرشح واحد فقط من فئة الصناعيين.

وتضم آلية التصويت الإلكتروني الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الموحد لانتخابات جميع الغرف التجارية والصناعية عبر الموقع الإلكتروني https://voting.mci.gov.sa

- إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم الهوية الوطنية للناخب ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال الرمز المرسل sms برقم الجوال المرتبط بنظام "أبشر".

- الموافقة على الإقرار والتعهد وبدء التصويت.

- استعراض أسماء المرشحين واختيار المرشح.

وتأتي خطوة التصويت الإلكتروني لتمكين الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف إلكترونيًا دون عناء أو انتظار وتسهيلاً وتيسيرًا للإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد وتوظيفًا للتقنية في خدمة الاقتصاد المحلي، علمًا بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى موقعي الوزارة والغرفة.

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