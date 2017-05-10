سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية. وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات . وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا محمد المواسي سبق 2020-05-10 سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:33 PM

10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم





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سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.