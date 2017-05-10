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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا

وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم

سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.
وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .
وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا
سبق

سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.
وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .
وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:33 PM

10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا

وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,767

سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.
وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .
وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

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