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جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

رحبت بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

نوهت جيبوتي بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.

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جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض
سبق

نوهت جيبوتي بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
07:58 PM

جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

رحبت بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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383

نوهت جيبوتي بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.

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