النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثية

قام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله

تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.

وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"سبق" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.

وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .

وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.

من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.

الأفلاج رسومات ثلاثية الأبعاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثية
سبق

تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.

وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"سبق" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.

وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .

وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.

من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:45 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:31 PM

شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثية

قام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
4
4,410

تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.

وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"سبق" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.

وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .

وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.

من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,934
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,683

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة