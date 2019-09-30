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جمعية "كيان" للأيتام تحتفل باليوم الوطني

توزيع الهدايا على الأطفال والمشاركة في العرضة

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام، في أجواء وطنية رائعة دافئة مليئة بالحب، باليوم الوطني التاسع والثمانين، في حي الفلاح.

شارك في الاحتفال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمها الغامدي، ومديرتها، نورة النفيسة، وعدد من الأعضاء والأسر البديلة وأبناء "كيان".

واحتفل الجميع بذكرى التوحيد في مقر جمعيتهم "كيان"، وأعلام التوحيد ترفرف عالًيًا، وصور مؤسس الدولة المغفور له - بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين، حامي البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب الرؤية 2030، سمو الأمير محمد بن سلمان، راعي الهمة نحو القمة، تزين المكان.

كما شارك بعض مشاهير "سوشيل ميديا" عبدالعزيز القريني، والمهندس حسام بن حسين، والمخرج زياد العمري، واحتضنوا الأيتام وشاركوهم فرحة الوطن، مثنين على كل ما تقدمه جمعية "كيان" من خدمات جمة ورائعة لتمكين الأيتام وصقلهم ليكونوا رجال الوطن الأوفياء.

وحضر فريق عطاء التطوعي، برئاسة أنوار الدخيني، تحت عنوان "وطن العطاء"، بركن بصمة وطن، وآخر لتصوير وطباعة الصور، وثالث فني للتلوين والرسم، ورابع لألعاب حركية، وخامس لهدايا الأطفال، إضافة إلى الاستقبال والضيافة.

كما شاركت المدربة نورة سعد الداوود، مدربة معتمدة، بحوار مفتوح مع الأمهات البديلات بعنوان "الوطن انتماء".

وأوضحت من خلال الحوار معنى الانتماء للوطن وزرع حب الوطن في نفوس الأطفال، وتحدثت عن التسامح.

كما تناولت بعض المشاكل التي تواجهها الأمهات البديلات مع طريقة حلها وتفاديها، استفاد منها الجميع.

وشاركت سوزان شيبانية، بالرسم على وجه جميع أبناء "كيان" مشاركة في الاحتفال بالوطن.

وكان مسك الختام، بمشاركة ديوانية الدواسر للفنون الشعبية، في تقديم العرضة السعودية، ومعهم أبناء جمعية "كيان".

وفي ختام الاحتفالية وزع مشرفو الديوانية الهدايا على الأطفال وشاركوهم في تقطيع كيكة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

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جمعية "كيان" للأيتام تحتفل باليوم الوطني
سبق

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام، في أجواء وطنية رائعة دافئة مليئة بالحب، باليوم الوطني التاسع والثمانين، في حي الفلاح.

شارك في الاحتفال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمها الغامدي، ومديرتها، نورة النفيسة، وعدد من الأعضاء والأسر البديلة وأبناء "كيان".

واحتفل الجميع بذكرى التوحيد في مقر جمعيتهم "كيان"، وأعلام التوحيد ترفرف عالًيًا، وصور مؤسس الدولة المغفور له - بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين، حامي البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب الرؤية 2030، سمو الأمير محمد بن سلمان، راعي الهمة نحو القمة، تزين المكان.

كما شارك بعض مشاهير "سوشيل ميديا" عبدالعزيز القريني، والمهندس حسام بن حسين، والمخرج زياد العمري، واحتضنوا الأيتام وشاركوهم فرحة الوطن، مثنين على كل ما تقدمه جمعية "كيان" من خدمات جمة ورائعة لتمكين الأيتام وصقلهم ليكونوا رجال الوطن الأوفياء.

وحضر فريق عطاء التطوعي، برئاسة أنوار الدخيني، تحت عنوان "وطن العطاء"، بركن بصمة وطن، وآخر لتصوير وطباعة الصور، وثالث فني للتلوين والرسم، ورابع لألعاب حركية، وخامس لهدايا الأطفال، إضافة إلى الاستقبال والضيافة.

كما شاركت المدربة نورة سعد الداوود، مدربة معتمدة، بحوار مفتوح مع الأمهات البديلات بعنوان "الوطن انتماء".

وأوضحت من خلال الحوار معنى الانتماء للوطن وزرع حب الوطن في نفوس الأطفال، وتحدثت عن التسامح.

كما تناولت بعض المشاكل التي تواجهها الأمهات البديلات مع طريقة حلها وتفاديها، استفاد منها الجميع.

وشاركت سوزان شيبانية، بالرسم على وجه جميع أبناء "كيان" مشاركة في الاحتفال بالوطن.

وكان مسك الختام، بمشاركة ديوانية الدواسر للفنون الشعبية، في تقديم العرضة السعودية، ومعهم أبناء جمعية "كيان".

وفي ختام الاحتفالية وزع مشرفو الديوانية الهدايا على الأطفال وشاركوهم في تقطيع كيكة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
05:12 PM

جمعية "كيان" للأيتام تحتفل باليوم الوطني

توزيع الهدايا على الأطفال والمشاركة في العرضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت جمعية "كيان" للأيتام، في أجواء وطنية رائعة دافئة مليئة بالحب، باليوم الوطني التاسع والثمانين، في حي الفلاح.

شارك في الاحتفال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمها الغامدي، ومديرتها، نورة النفيسة، وعدد من الأعضاء والأسر البديلة وأبناء "كيان".

واحتفل الجميع بذكرى التوحيد في مقر جمعيتهم "كيان"، وأعلام التوحيد ترفرف عالًيًا، وصور مؤسس الدولة المغفور له - بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين، حامي البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب الرؤية 2030، سمو الأمير محمد بن سلمان، راعي الهمة نحو القمة، تزين المكان.

كما شارك بعض مشاهير "سوشيل ميديا" عبدالعزيز القريني، والمهندس حسام بن حسين، والمخرج زياد العمري، واحتضنوا الأيتام وشاركوهم فرحة الوطن، مثنين على كل ما تقدمه جمعية "كيان" من خدمات جمة ورائعة لتمكين الأيتام وصقلهم ليكونوا رجال الوطن الأوفياء.

وحضر فريق عطاء التطوعي، برئاسة أنوار الدخيني، تحت عنوان "وطن العطاء"، بركن بصمة وطن، وآخر لتصوير وطباعة الصور، وثالث فني للتلوين والرسم، ورابع لألعاب حركية، وخامس لهدايا الأطفال، إضافة إلى الاستقبال والضيافة.

كما شاركت المدربة نورة سعد الداوود، مدربة معتمدة، بحوار مفتوح مع الأمهات البديلات بعنوان "الوطن انتماء".

وأوضحت من خلال الحوار معنى الانتماء للوطن وزرع حب الوطن في نفوس الأطفال، وتحدثت عن التسامح.

كما تناولت بعض المشاكل التي تواجهها الأمهات البديلات مع طريقة حلها وتفاديها، استفاد منها الجميع.

وشاركت سوزان شيبانية، بالرسم على وجه جميع أبناء "كيان" مشاركة في الاحتفال بالوطن.

وكان مسك الختام، بمشاركة ديوانية الدواسر للفنون الشعبية، في تقديم العرضة السعودية، ومعهم أبناء جمعية "كيان".

وفي ختام الاحتفالية وزع مشرفو الديوانية الهدايا على الأطفال وشاركوهم في تقطيع كيكة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

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