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ميلان يعلن: 10 أيام كافية لفحص إصابة زلاتان إبراهيموفيتش

رويترز: أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الساق اليمنى وسيخضع لفحص خلال عشرة أيام.
وأضاف النادي أن اللاعب السويدي البالغ عمره 38 عاماً انسحب من حصة تدريبية أمس الاثنين.
وقال النادي في بيان: "يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى خلال مران أمس، وتر العرقوب سليم تماماً وسيخضع لفحص بالأشعة في غضون عشرة أيام".
وقضى إبراهيموفيتش جزءاً من فترة التوقف بسبب وباء كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد وخضع للعزل عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر.

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ميلان يعلن: 10 أيام كافية لفحص إصابة زلاتان إبراهيموفيتش
سبق

رويترز: أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الساق اليمنى وسيخضع لفحص خلال عشرة أيام.
وأضاف النادي أن اللاعب السويدي البالغ عمره 38 عاماً انسحب من حصة تدريبية أمس الاثنين.
وقال النادي في بيان: "يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى خلال مران أمس، وتر العرقوب سليم تماماً وسيخضع لفحص بالأشعة في غضون عشرة أيام".
وقضى إبراهيموفيتش جزءاً من فترة التوقف بسبب وباء كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد وخضع للعزل عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
07:40 PM

ميلان يعلن: 10 أيام كافية لفحص إصابة زلاتان إبراهيموفيتش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز: أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الساق اليمنى وسيخضع لفحص خلال عشرة أيام.
وأضاف النادي أن اللاعب السويدي البالغ عمره 38 عاماً انسحب من حصة تدريبية أمس الاثنين.
وقال النادي في بيان: "يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى خلال مران أمس، وتر العرقوب سليم تماماً وسيخضع لفحص بالأشعة في غضون عشرة أيام".
وقضى إبراهيموفيتش جزءاً من فترة التوقف بسبب وباء كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد وخضع للعزل عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر.

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