بالفيديو.. أمطار غزيرة تُجري أحد الشعاب جنوب مدينة حائل

فيما شهدت بعض المراكز الشمالية عواصف ترابية قبل هطولها

وثّق رعد الحوطة "عبدالله الغميجان" بالفيديو جريان أحد الشعاب جنوب مدينة حائل عصر الاثنين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة، وتساقُط كميات من البَرَد على منطقة حائل.

وبيّن المقطع جريان الشعيب بأكمله بكميات كبيرة من البَرَد بين محافظة الغزالة ومدينة حائل في حالة شبه نادرة.

وكانت مدينة حائل ومحافظاتها قد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة. فيما شهدت بعض المراكز الشمالية للمنطقة عواصف ترابية شديدة قبل هطول الأمطار، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين لأكثر من ساعتين.