النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة

أكدت أن الآلية تضمنت نقل الزائدين بالمرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة

كشف تعليم عسير النقاب حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي.

وأكد تعليم عسير أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام الوزارة وتعميم تبلبغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.

وأشار إلى انه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد بن مانع آل يحيى ان الآلية الوزارية تضمنت نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجييهم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.

وكان عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" قد تفاجؤوا بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بحسب شكوى تلقتها “سبق” تفيد بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم على حد قولهم.

وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندباً إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة
سبق

كشف تعليم عسير النقاب حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي.

وأكد تعليم عسير أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام الوزارة وتعميم تبلبغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.

وأشار إلى انه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد بن مانع آل يحيى ان الآلية الوزارية تضمنت نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجييهم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.

وكان عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" قد تفاجؤوا بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بحسب شكوى تلقتها “سبق” تفيد بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم على حد قولهم.

وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندباً إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:35 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
09:18 PM

تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة

أكدت أن الآلية تضمنت نقل الزائدين بالمرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة

A A A
رائد القرفي - عسير
0
371

كشف تعليم عسير النقاب حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي.

وأكد تعليم عسير أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام الوزارة وتعميم تبلبغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.

وأشار إلى انه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد بن مانع آل يحيى ان الآلية الوزارية تضمنت نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجييهم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.

وكان عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" قد تفاجؤوا بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بحسب شكوى تلقتها “سبق” تفيد بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم على حد قولهم.

وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندباً إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,168
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,466
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,896

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة